Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Yıllık enflasyon yaz aylarından itibaren inşallah düşüşe geçecektir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Ekonomide hedeflerimize ulaşmak için para, maliye ve gelirler politikalarımızı ve programımızı uyum içinde, kararlılıkla yürütüyoruz. Bizim amacımız, geçici rahatlamalarla sorunu ötelemek ya da popülizme meyletmek değil 85 milyonun tamamı için kalıcı refah artışını sağlamaktır.

Bundan geriye dönüş olmayacaktır.

Enflasyon oranlarının genel olarak öngörülerimizle uyumlu, ancak gıda ve hizmetler gibi bazı alanlarda hâlâ yüksek seyrettiğinin farkındayız.

Yıllık enflasyon yaz aylarından itibaren inşallah düşüşe geçecektir. Hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısını çözmek için gerekli adımları atıyoruz. Doğru politikalarla enflasyonu tek haneye düşürmekte kararlıyız.

Bunu daha önce yaptık, inşallah yine başaracağız.