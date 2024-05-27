Dilan Polat için yeni karar! 3 ay detayı ortaya çıktı
Gelen son dakika haberine göre Dilan Polat 3 ay psikoloji kliniğinde tedavi görecek!
27.05.2024 - 16:09 |
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, eşi Engin Polat, kardeşi Sıla Doğu'nun da aralarında olduğu 14 şüpheli, kara para aklama suçlamasıyla 5 Kasım, pazar günü tutuklanmıştı.
Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olan Polat'ın avukatının, sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde kalmasının elverişli olmadığı gerekçesiyle tahliye talebinde bulunmuştu.