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Dilan Polat için yeni karar! 3 ay detayı ortaya çıktı

Gelen son dakika haberine göre Dilan Polat 3 ay psikoloji kliniğinde tedavi görecek!

27.05.2024 - 16:09 |
Dilan Polat için yeni karar! 3 ay detayı ortaya çıktı

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, eşi Engin Polat, kardeşi Sıla Doğu'nun da aralarında olduğu 14 şüpheli, kara para aklama suçlamasıyla 5 Kasım, pazar günü tutuklanmıştı.

Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olan Polat'ın avukatının, sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde kalmasının elverişli olmadığı gerekçesiyle tahliye talebinde bulunmuştu.

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