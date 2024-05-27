Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlatıldı

Haftalardır liderliğini sürdüren Galatasaray 102 puanla şampiyonluğa ulaştı. Fenerbahçe ise İstanbulspor karşısında 6 gol atmasında rağmen 99 puanda kalarak 2. oldu.

Sarı-lacivertli taraftarların kendisine gösterdiği tepkiler sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Meral Güven küfürlü ifadelerde bulunmuştu.

HESAPLARINI KAPATTI TİKTOK CANLI YAYINI AÇTI!

Gelen yoğun tepki sonrası sosyal medya hesaplarını kapatan Astrolog Meral Güven'in küfürleri ile dolu olan TikTok canlı yayını ise hemen fark edildi. Meral Güven'in küfürleri Fenerbahçe taraftarını kızdırırken TikTok'ta küfürün yasak olması sebebiyle canlı yayın bir anda TikTok yönetimi tarafından kesildi.

Astrolog Meral Güven paylaşımında şu ifadelere yer vermişti;

"Yüce Mevlama şükürler olsun ki hevesinizi kursağınızda bıraktı. Geçen yıl ölmüş çocuğuma küfür edip, beni tehdit ediyordunuz ve adamın böyle işte hevesini kursağında bırakırlar. Oh canıma değsin, beter olun. Allah'a ortak koşmak neymiş gördünüz mü? Rabbim sana şükürler olsun dualarımı kabul ettin. Yarabbim çok şükür. Beni Allah gibi gördünüz ya alın bakalım sonuca, beter olun öyle küfür edilmez böyle hevesinizi kursağınızda bırakırlar."

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

'Fenerbahçe mucize bir şekilde şampiyon olacak' sözlerinin ardından gündeme gelen Astrolog Meral Güven hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından, sosyal medya hesapları üzerinden çok kez paylaşılan ve Astrolog Meral Güven'in yapmış olduğu belirtilen, canlı video kaydında sarf edilen sözler ile ilgili olarak TCK’nın 216. maddesi kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan dolayı re'sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.