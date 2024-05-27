Meteoroloji son dakika uyardı! Kavurucu sıcaklar öncesi son kuvvetli yağmur sürprizi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu ile Bursa, Afyonkarahisar, Denizli, Muğla, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Kastamonu, Karabük, Malatya, Elazığ ve Tunceli çevreleri ile Adana ve Mersin’in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.