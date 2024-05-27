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Meteoroloji son dakika uyardı! Kavurucu sıcaklar öncesi son kuvvetli yağmur sürprizi

Hava durumu son dakika sürprizi... Meteoroloji çok sayıda ili uyardı. Kuvvetli sağanak geliyor. İller belli oldu. Kavurucu sıcaklardan önce son yağmurlar çok etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu tahmin raporunu yayınladı. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ve Hava tahmin uzmanı Murat Acar önemli uyarılarda bulundu. İşte hava durumu ile ilgili son dakika gelişmeleri...

• 27 Mayıs 2024 - 20:05 • Son Güncelleme:
• 27 Mayıs 2024 - 20:05 • Son Güncelleme:
1 Meteoroloji son dakika uyardı Kavurucu sıcaklar öncesi son kuvvetli yağmur sürprizi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu ile Bursa, Afyonkarahisar, Denizli, Muğla, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Kastamonu, Karabük, Malatya, Elazığ ve Tunceli çevreleri ile Adana ve Mersin’in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

2 RÜZGAR

RÜZGAR

Genellikle kuzey, zamanla Akdeniz ile doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

3 KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Kastamonu, Karabük, Malatya, Elazığ ve Tunceli çevreleri ile Adana ve Mersin’in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4 KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

5 Meteoroloji son dakika uyardı Kavurucu sıcaklar öncesi son kuvvetli yağmur sürprizi

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Doğu Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

6 Meteoroloji son dakika uyardı Kavurucu sıcaklar öncesi son kuvvetli yağmur sürprizi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların hava sıcaklığı batı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacak, doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacak. Rüzgarın genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun batısı ve İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

7 Meteoroloji son dakika uyardı Kavurucu sıcaklar öncesi son kuvvetli yağmur sürprizi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Çankırı’da 28 Mayıs Salı günü için gök gürültülü sağanak yağış tahmininde bulundu. Yağışının öğle saatlerinde etkili olacağı ve akşam saatlerine kadar devam etmesinin beklendiğinin ifade edildiği açıklamada, “28 Mayıs 2024 Salı günü Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar ile ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

8 Meteoroloji son dakika uyardı Kavurucu sıcaklar öncesi son kuvvetli yağmur sürprizi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Denizli’nin doğu kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Meteorolojiden yapılan açıklamada, “Salı günü Denizli'nin Bozkurt, Çardak, Acıpayam ve Çameli ilçelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar ile ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri yer aldı.

9 Meteoroloji son dakika uyardı Kavurucu sıcaklar öncesi son kuvvetli yağmur sürprizi

Aydının turistik ilçesi olan ve yaz sezonun açıldığı Didim’de etkili olan yağmur, gündelik yaşamı da etkiledi. Mayıs ayı başında mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar seyrederken, Didimliler ve ilçeye gelen tatilciler deniz sezonunu açmıştı.

10 Meteoroloji son dakika uyardı Kavurucu sıcaklar öncesi son kuvvetli yağmur sürprizi

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün Didim için hafta başında yaptığı yağmur uyarısının ardından ilçede yağmur yağmaya başladı. Seyrek bir halde yağan yağmur, gündelik yaşamı ve turizmi de etkilerken, sıcaklıklar ise belirgin oranda düştü.

11 Meteoroloji son dakika uyardı Kavurucu sıcaklar öncesi son kuvvetli yağmur sürprizi

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından Muğla'ya yarın için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Kıyı kesimlerinde ise hortum oluşabileceği belirtilerek vatandaşlar uyarıldı.

12 Meteoroloji son dakika uyardı Kavurucu sıcaklar öncesi son kuvvetli yağmur sürprizi

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 28 Mayıs 2024 Salı günü Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına, kıyı kesimlerinde hortum oluşma riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

13 Meteoroloji son dakika uyardı Kavurucu sıcaklar öncesi son kuvvetli yağmur sürprizi

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in uyarıları şöyle:

14 Meteoroloji son dakika uyardı Kavurucu sıcaklar öncesi son kuvvetli yağmur sürprizi

Bugün pazartesi İstanbul'da hafif yağmur geçişleri görülecek. İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde de yağmur var. Öğlenden itibaren Afyon, Ankara, Konya, Kırşehir, Yozgat, Tokat çevrelerinde gökgürültülü sağanak yerel dolu yağışı yıldırım su baskını ve taşkın yapabilir.

15 Meteoroloji son dakika uyardı Kavurucu sıcaklar öncesi son kuvvetli yağmur sürprizi

Batıda sıcaklık 1-2 derece azalacak. Doğuda 3-5 derece artacak. Çarşamba gününden itibaren sıcaklıklar tüm yurtta artacak. Hafta sonu Ege ve Marmara'da yaz değerlerinde. Bugün İstanbul hafif yağmurlu 21, İzmir 28, Antalya yağmurlu 27, Ankara kuvvetli yağmur 19 C.

16 12 İLE SARI KODLU UYARI

12 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 ile sarı kodlu uyarıda bulundu. Uyarı verilen iller şu şekilde:

17 Meteoroloji son dakika uyardı Kavurucu sıcaklar öncesi son kuvvetli yağmur sürprizi

Ankara, Çorum, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale

18 Meteoroloji son dakika uyardı Kavurucu sıcaklar öncesi son kuvvetli yağmur sürprizi

Hava tahmin uzmanı Murat Acar, yurdun pek çok bölgesinde etkili olan sağanak ve fırtınaya ilişkin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde DHA'ya açıklama yaptı.

19 Meteoroloji son dakika uyardı Kavurucu sıcaklar öncesi son kuvvetli yağmur sürprizi

Acar, hafta sonuna kadar yurt genelinde sağanağın süreceğini söyleyerek, "Halk arasında 'Kırkikindi yağış' olarak tabir ettikleri yağışlarımız var. Bu bahar geçişlerinde, mevsim geçişlerinde, daha çok ilkbahardan yaza, yazdan da sonbahara geçiş dönemlerinde üst atmosferin farklı ısınıp farklı soğumasından, yer yüzeyinin farklı ısınıp farklı soğumasından kaynaklanan bizim 'Kararsızlık yağışları' tabir ettiğimiz, halkımızın 'Kırkikindi' dediği yağışlar, gerçekten de öğle sonraları, ikindi vaktinden sonra kuvvetlenen 35-40 gün süren yağışlardan bahsediyoruz. Bunun sebebi tamamen mevsim geçişi." diye konuştu.

20 Meteoroloji son dakika uyardı Kavurucu sıcaklar öncesi son kuvvetli yağmur sürprizi

Yağışların ne kadar süreceğine de değinen Acar, "Bu hafta sonuna kadar da devam edeceğini tahmin ediyoruz. Hafta sonu yağışlar bir ara verecek. Sıcaklıklar şu anda yağışlardan dolayı iç kesimlerde mevsim normallerinin altına düştü. Ama çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların batı kesimlerinden başlayarak artacağını tahmin ediyoruz. Hafta sonu ise özellikle cumadan itibaren batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Yağışlar ara verecek biraz. Fakat önümüzdeki hafta için yine tahminlerimiz devam ediyor" ifadesini kullandı.