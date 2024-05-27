Meteoroloji son dakika uyardı! Kavurucu sıcaklar öncesi son kuvvetli yağmur sürprizi
Hava durumu son dakika sürprizi... Meteoroloji çok sayıda ili uyardı. Kuvvetli sağanak geliyor. İller belli oldu. Kavurucu sıcaklardan önce son yağmurlar çok etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu tahmin raporunu yayınladı. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ve Hava tahmin uzmanı Murat Acar önemli uyarılarda bulundu. İşte hava durumu ile ilgili son dakika gelişmeleri...
• 27 Mayıs 2024 - 20:05 • Son Güncelleme:
• 27 Mayıs 2024 - 20:05 • Son Güncelleme: