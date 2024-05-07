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Gündem İl il kurbanlık fiyatları 2024:İstanbul, Ankara büyükbaş küçükbaş kaç lira? Dana, koyun, keçi hisse fiyatı?
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İl il kurbanlık fiyatları 2024:İstanbul, Ankara büyükbaş küçükbaş kaç lira? Dana, koyun, keçi hisse fiyatı?

Kurbanlık fiyatları, 2024 Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşların gündeminde yer almaya başladı.Dana, koyun, keçi gibi küçükbaş ve büyükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatı birçok şehire göre farklılık gösterebiliyor. Peki, 2024 Kurbanlık fiyatları ne kadar? Küçükbaş-büyükbaş canlı kilo fiyatları ne kadar oldu? İl il kurbanlık fiyatları 2024...

• 07 Mayıs 2024 - 08:14 • Son Güncelleme:
• 07 Mayıs 2024 - 08:14 • Son Güncelleme:
1 İl il kurbanlık fiyatları 2024:İstanbul, Ankara büyükbaş küçükbaş kaç lira Dana, koyun, keçi hisse fiyatı

2024 yılı kurbanlık fiyatlarının ne kadar olduğu, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kurbanlıkların 2024 yılı fiyat listeleri belli olmaya başladı. Kurbanlık fiyatları hayvanın besili, kilolu, sağlıklı ve ırkının farklı olmasına göre fiyatlarda değişiklik yaratabiliyor.Küçükbaş-büyükbaş canlı kilo fiyatları ne kadar oldu? İl il kurbanlık fiyatları 2024...

2 İl il kurbanlık fiyatları 2024:İstanbul, Ankara büyükbaş küçükbaş kaç lira Dana, koyun, keçi hisse fiyatı



İSTANBUL KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Vstanbul'da ortalama büyükbaş bir hayvanın 80 bin ile 160 bin TL arasında, küçükbaş kurbanlığın ise 7 bin ile 18 bin TL arasında satılması bekleniyor. bir hayvanın canlı kilogram fiyatının 280 ila 340 TL arasında, küçükbaşın ise 250 ila 300 TL arasında olacağı düşünülüyor.

3 İl il kurbanlık fiyatları 2024:İstanbul, Ankara büyükbaş küçükbaş kaç lira Dana, koyun, keçi hisse fiyatı



ANKARA KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Ankara'da büyükbaş bir hayvanın 90 bin ile 120 bin TL arasında, küçükbaş kurbanlığın ise 8 bin ile 14 bin TL olması bekleniyor.

4 İl il kurbanlık fiyatları 2024:İstanbul, Ankara büyükbaş küçükbaş kaç lira Dana, koyun, keçi hisse fiyatı

Kesim ücretlerinin ise büyükbaş 5 bin lira, küçükbaş 1500 lira, söküm ücreti 3 bin lira, paylama ücreti 2 bin lira, et çekim ücretinin ise 15 lira olarak belirleneceği öngörülüyor.

5 İl il kurbanlık fiyatları 2024:İstanbul, Ankara büyükbaş küçükbaş kaç lira Dana, koyun, keçi hisse fiyatı



2024 kurbanlık fiyatları illere göre

Dana fiyatlarının 80 bin TL ile 300 bin TL arasında,

Düve fiyatlarının ise 90 bin TL ile 250 bin TL arasında olacağı düşünülüyor.

6 İl il kurbanlık fiyatları 2024:İstanbul, Ankara büyükbaş küçükbaş kaç lira Dana, koyun, keçi hisse fiyatı



Küçükbaş hayvanlarda olması beklenen fiyat aralığı ise;

Koç fiyatlarının 8 bin 400 TL ile 18.500 TL arasında,

7 İl il kurbanlık fiyatları 2024:İstanbul, Ankara büyükbaş küçükbaş kaç lira Dana, koyun, keçi hisse fiyatı

Koyun fiyatlarının ise 7 bin 400 TL ile 15 bin 500 TL arasında olması bekleniyor.