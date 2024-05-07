İl il kurbanlık fiyatları 2024:İstanbul, Ankara büyükbaş küçükbaş kaç lira? Dana, koyun, keçi hisse fiyatı?
Kurbanlık fiyatları, 2024 Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşların gündeminde yer almaya başladı.Dana, koyun, keçi gibi küçükbaş ve büyükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatı birçok şehire göre farklılık gösterebiliyor. Peki, 2024 Kurbanlık fiyatları ne kadar? Küçükbaş-büyükbaş canlı kilo fiyatları ne kadar oldu? İl il kurbanlık fiyatları 2024...
• 07 Mayıs 2024 - 08:14 • Son Güncelleme:
• 07 Mayıs 2024 - 08:14 • Son Güncelleme: