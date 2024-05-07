İl il kurbanlık fiyatları 2024:İstanbul, Ankara büyükbaş küçükbaş kaç lira? Dana, koyun, keçi hisse fiyatı?





İSTANBUL KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?



Vstanbul'da ortalama büyükbaş bir hayvanın 80 bin ile 160 bin TL arasında, küçükbaş kurbanlığın ise 7 bin ile 18 bin TL arasında satılması bekleniyor. bir hayvanın canlı kilogram fiyatının 280 ila 340 TL arasında, küçükbaşın ise 250 ila 300 TL arasında olacağı düşünülüyor.