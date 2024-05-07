Kiracı isyan etti: Ev sahibimden beni koruyun

Yonca Beşikoğlu, İstanbul Beşiktaş’taki evinde 2020’den beri kiracı olarak oturuyordu. İddiaya göre, ev sahibi Fatih Ş., Yonca Beşikoğlu’nu tahliye etmek için dava açtı.

Tahliye davasından bir sonuç alamayan Fatih Ş., Yonca Beşikoğlu’nun huzur ve sükununu bozmak için psikolojik şiddet, baskı ve kötü muamelede bulunmaya başladı. Fatih Ş., Yonca Beşikoğlu’nun evde olmadığı bir günü fırsat bilerek evin kapısının anahtarını değiştirdi ve kapının önüne tahta çaktı.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; dışarıdan eve gelen Beşikoğlu, dairesinin önüne çakılan tahtayı görünce neye uğradığını şaşırdı. Anahtarını kilide taktığında kapıyı açamayan Beşikoğlu, evine giremedi. Ev sahibinin haksız şekilde çilingir getirerek kapısının kilidini değiştirdiğini ve insanlık dışı bir yaşama mahkûm ettiğini öne süren Beşikoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak Fatih Ş. hakkında ‘huzur ve sükunu bozma’, ‘hakkı olmayan yere tecavüz’ ve ‘eziyet’ suçlarından suç duyurusunda bulundu.

Beşikoğlu şikâyet dilekçesinde, “Evin kilidini değiştiren ev sahibi bununla da kalmamış, konutu kullanılamaz hale getirmiştir. Su vanasını kapamıştır. Su vanası kapalı olduğu için doğalgaz sistemi de çalışmamaktadır” dedi.

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‘FİZİKSEL ŞİDDET TEHLİKESİ VAR’

Yonca Beşikoğlu, suç duyurusunun ardından, ev sahibi Fatih Ş.’nin kendisine psikolojik şiddet uyguladığını ileri sürerek korunma talebinde bulundu. Dilekçede özetle “Müvekkilin ev sahibi Fatih Ş. tarafından fiziksel şiddete uğrama tehlikesi bulunmaktadır. Korunma tedbirlerinin uygulanmasını talep ediyoruz” denildi.