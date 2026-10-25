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Açıklama geldi! Başvurularda son 5 gün

25.10.2026 - 22:39Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Açıklama geldi! Başvurularda son 5 gün

Bartın'da Arılı Kovan Destekleme başvuruları 30 Ekim'de sona eriyor.

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İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Arılı Kovan Destekleme başvurularına ilişkin bilgilendirme yapıldı. Bu kapsamda Arıcılık Kayıt Sistemi’ne (AKS) kayıtlı yetiştiricilerin tarımsal desteklerden yararlanabilmeleri için son başvuru tarihinin 30 Ekim olduğu hatırlatıldı.

Birlik üyesi arıcılar, üye oldukları yetiştirici birliklerine, birlik üyesi olmayan arıcılar ise İl / İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvuru yapabilecek. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Hak kaybı yaşamamak ve olası mağduriyetlerin önüne geçmek adına başvurularınızı ve kovan tespit taleplerinizi son günlere bırakmamanızı önemle rica ederiz. Emeğiniz emek, balınız bereketli olsun!" ifadeleri kullanıldı.

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