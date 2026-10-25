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Bu pekmez başka pekmez! Dağları deliyorlar lezzeti için toprak arıyorlar

25.10.2026 - 23:16Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Bu pekmez başka pekmez! Dağları deliyorlar lezzeti için toprak arıyorlar

Ferhat'ın Şirin uğruna dağları deldiği aşk efsanesinin yaşandığı Amasya'da halk pekmez için dağları eşiyor. Üzüm pekmezi yapımında kullanılan killi toprak, kayalıkların oyulmasıyla çıkarılıyor. Her evin önünde duman tüttüğü Yukarı Baraklı köyünde kaynayan kazanın başında mani okuyan kadınlar erkeklerle birlikte üzüm pekmezi hazırlıyor.

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Geleneksel pekmez yapımında kullanılan killi toprak üzüm şırasının asidini dengeleyip tortuların dibe çökeltilerek berraklaşmasını sağlamak amacıyla ekleniyor. Üzüm bağlarıyla ünlü Yukarı Baraklı köyünde gerçekleşen hasadın ardından her evin önünde ocak tütüyor. Kadınlar ve erkekler saatler süren emeğin sonunda pekmezi birlikte üretiyor. Hazırlanan pekmezler şişelere konularak kışın tüketilmek üzere pazarlara götürülüyor.

Bu pekmez başka pekmez Dağları deliyorlar lezzeti için toprak arıyorlar


Dağları deliyorlar, mani okuyorlar
Eşiyle birlikte harçla sıvayarak oluşturduğu pekmez ocağının başında mani okuyan Şengül Gölbaşı, yıllardır severek ürettikleri pekmezin bu yılki sezonunun başlamasından keyif aldığını belirtti. Dağlardan toprak getirdiklerini anlatan Hasan Uluçam da, "Ferhat gibi dağları deliyoruz. Ferhat'ın Şirin'e olan aşkı gibi pekmezi hazırlıyoruz" dedi.

"Bu aşk pekmez aşkı"
Üzüm pekmezinin şifa kaynağı bir ürün olarak severek tüketildiğini belirten Toprak Kadın Girişimi Kooperatifi Başkanı Döndü Olgun, "Bu aşk pekmez aşkı. Amasyalılar pekmezin uğruna dağları deliyor. Üzüm pekmezinin olmazsa olmazı beyaz topraktır. Kıvamının, tadının belirlenmesinde etkisi olur. Köylerde üzüm hasadı yapılmakta. Neredeyse her evin önünde duman tütüyor. Pekmez yapılıyor" diye konuştu.

Pekmez yapımında kullanılan toprağı belirli alanlarda bulduklarını anlatan Ercan Eftelioğlu ise, kazdıkları toprağı tanıdıklarına gönderdiklerini söyledi.

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