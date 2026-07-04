Yapay zeka devreye giriyor: Sahte ve kaçak ilaçlar saniyeler içinde tespit edilecek!

Haberin Devamı

Yeni yönetmelikle birlikte tıp dünyasındaki yenilikçi ve alternatif tedavi yöntemleri sarsılmaz bir yasal altyapıya kavuştu. Bakanlık bünyesinde saniyeler içinde kurulan İlaç ve Biyolojik Ürünler Başkan Yardımcılığı; kenevirden elde edilen sağlık ve destek ürünleri, aromaterapötik ürünler, homeopatik tıbbi ürünler ve tıbbi bitki çaylarının ruhsat, izin ve başvuru süreçlerini yürütecek tek yetkili asil merci ilan edildi.

Geleceğin tıbbı olarak kabul gören gen tedavileri, somatik hücre tedavileri ve doku mühendisliği gibi "ileri tedavi tıbbi ürünleri" de bu birimin çatısı altında sıkı bir ön değerlendirme ve ruhsatlandırma lojistiğine tabi tutulacak. Ayrıca, gıda ve takviye edici gıdaların "sağlık beyanı" ile satılabilmesi için gerekli olan klinik araştırmaların izinleri de saniyeler içinde bu asil birim tarafından onaylanacak.

ECZANE VE ECZA DEPOLARINA "YAPAY ZEKA" DESTEKLİ YENİ MUHATAP

Yapılan kurumsal dönüşüm kapsamında eski adı Ekonomik Değerlendirmeler olan birim, Eczacılık ve Piyasa Yönetimi Başkan Yardımcılığı adını alarak sismik bir vizyon kazandı. Sektörün kalbini ilgilendiren bu yeni asil birim; eczaneler ve ecza depolarının ruhsatlandırılmasından, buralarda doğabilecek hukuki ihtilafların saniyeler içinde çözümüne kadar tüm koordinasyonu üstlenecek. Kırmızı ve yeşil reçete gibi ulusal/uluslararası kontrole tabi maddelerin ithalat ve ihracat takibi de bu sarsılmaz birimin sorumluluğuna verildi.

Mevzuatın getirdiği en dikkat çekici lojistik yenilik ise denetim süreçlerinin tamamen dijitalleşmesi oldu. Yeniden yapılandırılan Analiz ve Destek Hizmetleri Başkan Yardımcılığı, ilaç ve tıbbi cihaz denetimlerine yapay zeka destekli risk analizi modellerini entegre edecek. Bu sayede sahte ve kaçak ilaçların tespiti saniyeler içinde çok daha hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilecek. Türkiye’nin ulusal ilaç rehberi olan Türk Farmakopesi’ni hazırlama görevini de üstlenen bu asil birim, laboratuvar analizlerini en üst teknolojik altyapıyla yürüterek piyasa güvenliğini maksimum seviyeye çıkaracak.

Haberin Devamı

TIBBİ CİHAZLAR VE KOZMETİKTE SIKI TAKİP AĞI

Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünler Başkan Yardımcılığı’nın yetki alanları genişletilerek sarsılmaz bir denetim ağı kuruldu. Hastanelerde kullanılan tüm tıbbi cihazların teknik servis faaliyetleri, test, kalibrasyon ve kalite uygunluk kuralları bu birim tarafından saniyeler içinde belirlenecek. İnsan vücuduna doğrudan temas eden dezenfektan ve sinek kovucu gibi biyosidal ürünlerin ruhsatlandırılması ile kozmetik ürünlerin piyasa araştırmaları da bu başkanlık eliyle yürütülecek. Sağlık Bakanı tarafından bizzat yürütülecek olan bu yeni yönetmelik, Türkiye'nin sağlık endüstrisindeki asil ve sarsılmaz yükselişinin manifestosu niteliğindedir.