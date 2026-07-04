665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün müsabakaları başladı! İlk sonuçlar gelmeye başladı
04.07.2026 - 12:01Güncellenme Tarihi:
Türkün asil ve sarsılmaz gücünün sergilendiği 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün heyecanı saniyeler içinde zirveye tırmandı. Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilen dev organizasyonda, deste büyük boy müsabakalarıyla başlayan gün, öğle saatlerinde 32 asil başpehlivanın bir üst tura çıkmak için vereceği sismik mücadeleye sahne olacak. Davul ve zurna seslerinin çayırı inlettiği tarihi periyotta, tribünleri hıncahınç dolduran güreşseverler nefeslerini tuttu.
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665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün heyecanı, deste büyük boy müsabakalarıyla başladı.
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Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyonda eşleşmelerin tamamlanmasının ardından pehlivanlar, davul zurna eşliğinde kol bağladı.
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Kırkpınar'ın simgelerinden olan cazgır tarafından salavatlanan pehlivanlar, geleneksel ritüellerini gerçekleştirerek peşreve çıktı. Hakem heyetinin verdiği işaretin ardından çayırda kıyasıya mücadeleler başladı.
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Tribünleri dolduran güreşseverlerin ilgiyle takip ettiği müsabakalar, çeşitli boy ve kategorilerde devam edecek.
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Öğle saatlerinde 32 başpehlivan bir üst tura çıkmak için mücadele verecek.