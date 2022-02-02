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Üzerinde 23 parça tarihi eserle yakalandÄ±

Malatya'da, jandarma ekiplerinin takibe aldÄ±klarÄ±Â ÅŸÃ¼phelinin Ã¼zerinde yaptÄ±klarÄ±Â aramadaÂ 23 parÃ§a tarihi eser ele geÃ§irildi.Â

02.02.2022 - 17:50 |
Üzerinde 23 parça tarihi eserle yakalandÄ±

Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, YeÅŸilyurt ilÃ§esinde tarihi eser kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±Â ihbarÄ± Ã¼zerine harekete geÃ§ti. Ekipler, kimliÄŸini belirleyip takip ettikleri ÅŸÃ¼pheliyi durdurarak Ã¼zerinde arama yaptÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼phelinin Ã¼zerinde OsmanlÄ± dÃ¶nemine ait 11Â mÃ¼hÃ¼r, 2 kolye, 2 kolye ucu,Â 8 yÃ¼zÃ¼kÂ olmak Ã¼zere tarihi eser niteliÄŸinde 23 parÃ§a ele geÃ§irildi. SoruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.Â 

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