Üzerinde 23 parça tarihi eserle yakalandÄ±
Malatya'da, jandarma ekiplerinin takibe aldÄ±klarÄ±Â ÅŸÃ¼phelinin Ã¼zerinde yaptÄ±klarÄ±Â aramadaÂ 23 parÃ§a tarihi eser ele geÃ§irildi.Â
02.02.2022 - 17:50 |
Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, YeÅŸilyurt ilÃ§esinde tarihi eser kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±Â ihbarÄ± Ã¼zerine harekete geÃ§ti. Ekipler, kimliÄŸini belirleyip takip ettikleri ÅŸÃ¼pheliyi durdurarak Ã¼zerinde arama yaptÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼phelinin Ã¼zerinde OsmanlÄ± dÃ¶nemine ait 11Â mÃ¼hÃ¼r, 2 kolye, 2 kolye ucu,Â 8 yÃ¼zÃ¼kÂ olmak Ã¼zere tarihi eser niteliÄŸinde 23 parÃ§a ele geÃ§irildi. SoruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.Â