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GündemTürkiye için sevindiren gelişme! İsmail Demir duyurdu! 'Uçan kale' envantere girdi
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Türkiye için sevindiren gelişme! İsmail Demir duyurdu! 'Uçan kale' envantere girdi

Türkiye için sevindiren gelişme. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taktik ve ulaştırma kabiliyetlerini artıran "uçan kale" filosu tamamlandı. Savunma Sanayii Başkanı Demir, "A400M Filomuz tamamlandı! TSK’nın taktik ulaştırma görevleri için tasarım ve üretiminde ortak olduğumuz A400M Projesi kapsamında HvKK için üretilen 10’uncu ve son uçağımız da envantere girdi." dedi.

30.03.2022 - 17:54 |
Türkiye için sevindiren gelişme! İsmail Demir duyurdu! 'Uçan kale' envantere girdi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, A400M uzun menzilli askeri nakliye uçaklarına ilişkin önemli bir açıklamada bulundu.

Demir, sosyal medya hesabından, "A400M Filomuz tamamlandı!" paylaşımında bulunarak, "TSK’nın taktik ulaştırma görevleri için tasarım ve üretiminde ortak olduğumuz A400M Projesi kapsamında HvKK için üretilen 10’uncu ve son uçağımız da envantere girdi. Hayırlı olsun." açıklamasında bulundu.

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