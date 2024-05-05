100 bin TL maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar! 'Zor durumdayız'
100 bin TL'ye eleman yok! Hiçbir deneyimi olmayan en az 60 bin TL kazanabiliyor. Ancak çalışacak kişi bulamıyorlar. Elazığ Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Sezer, kentte 100 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamadıklarını belirterek, "Hayvancılık bitme noktasındadır. Gençlerimiz bu işe hevesli değil. Kırsalda kimse kalmadı. Yetiştiriciler olarak mera ve çalışan eleman istiyoruz” dedi.
DHA
• 05 Mayıs 2024 - 17:34 • Son Güncelleme:
DHA
• 05 Mayıs 2024 - 17:34 • Son Güncelleme: