Antalya'daki teleferik kazasının bilirkişi raporunda 'mühendis' çelişkisi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 12 Nisan günü meydana gelen, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin de yaralandığı, mahsur kalan 174 kişinin ise 23 saatte kurtarıldığı teleferik kazasıyla ilgili aralarında dönemin ANET Genel Müdürü, mevcut Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de olduğu 5 kişi tutuklandı.

İNŞAAT MÜHENDİSİ ONAYINDAN SONRAKİ BÖLÜMDE BAHSEDİLDİ

Bilirkişi tarafından hazırlanan rapor ise 3 Mayıs tarihinde dosyaya girdi. Raporun girişinde, ruhsat için Makine Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası'nın olurunun yeterli olduğu, sonrasında ise inşaat mühendisi onayı ve imzasının bulunmadığı kaydedildi. Raporun 3’üncü sayfasında yer alan bölümde şu ifadelere yer verildi:

“Teleferik yönetmeliğinin kablolu taşıma tesisatları ile ilgili hususları içeren beşinci bölümünde, ‘Bakanlık, tesisatın yapımı ve hizmete girmesine izin verme prosedürlerini belirler’ ifadesi yer almakta olup bu doğrultuda ilgili tebliğ yayımlanmıştır. Tesisin inşası sonrasında, TMMOB Makine Mühendisleri Odası ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası tarafından müştereken görevlendirilecek uzmanlarca gerçekleştirilen teknik inceleme ve değerlendirmeler neticesinde tesisin işletilmesine engel bir durumun bulunmaması halinde ilgili odalar tarafından müştereken işletme teknik ruhsatı düzenlenir ve bir nüshası Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na iletilir."

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İKİ MÜHENDİS ODASI "RUHSATA UYGUN" DEMİŞTİ

Makine Mühendisleri Odası ile Elektrik Mühendisleri Odası'nın 16 Nisan'da düzenlediği ortak basın toplantısında, teleferiğin ruhsat uygunluğunun bulunduğu açıklanmıştı.

Aynı raporun 5’inci sayfasında ise projelerin en az bir inşaat mühendisi tarafından projelendirilmesi gerektiği, ancak çizimler üzerinde sorumlu inşaat mühendisi isim, imza ve onayı olmadığı belirtildi. Aynı raporun 22’nci sayfasındaki sonuçlar kısmında ise şu ifadelere yer verildi:

“Üst yapıyı oluşturan boru tipi çelik kolonlar ve bunların birleşim detayları için benzer nitelikte inşaat mühendisi imzalı ve yine idare adına inşaat mühendisi onaylı standart bir uygulama projesine ve hesap çıkılarına rastlanmamıştır. Bunun yerine direk kısımlarını gösteren ve içerisinde eksik bilgi barındıran çizimler ve onaylı olmayan hesaplar bulunmaktadır. Çizimler üzerinde şirketin kaşe ve imzası bulunmaktadır ancak sorumlu inşaat mühendisi isim, imza ve onayı görülmemiştir."

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