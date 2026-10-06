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GündemAfyonlu çiftçiye önemli destek: Yüzde 50 hibeli olarak dağıtıldı
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Afyonlu çiftçiye önemli destek: Yüzde 50 hibeli olarak dağıtıldı

06.10.2026 - 12:57Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Afyonlu çiftçiye önemli destek: Yüzde 50 hibeli olarak dağıtıldı

Afyonkarahisar’da tarımsal üretimin güçlendirilmesi ve üreticilerin desteklenmesine yönelik çalışmalar kapsamında ‘Buğday Tohumu Dağıtım Programı’ gerçekleştirildi.

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Programa Vali Dr. Naci Aktaş, milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Arslan, Belediye Başkanı Burcu Köksal ile üreticiler katıldı. İl Özel İdaresi katkılarıyla temin edilen buğday tohumları, üreticilere yüzde 50 hibe desteğiyle dağıtılacak.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, tarımsal üretimin güçlendirilmesi, üreticilerin desteklenmesi ve kent tarımının sürdürülebilir şekilde geliştirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

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