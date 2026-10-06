2026-2027 VGM Ortaöğrenim burs başvuruları başladı! VGM ortaöğrenim burs başvuru ekranı 2026 - 2027 VGM burs başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? VGM burs başvuruları nasıl yapılır?

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Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan başvuru süreci, 6 Ekim 2026 saat 10.00 itibarıyla erişime açıldı. Öğrenciler ve veliler, başvurularını 20 Ekim 2026 saat 23.59’a kadar Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi ( www.vgm.gov.tr ) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

GÜNCEL BURS MİKTARLARI NE KADAR?

Eğitim masraflarının karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla her yıl güncellenen destek tutarları da netleşti. Buna göre, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için:

Ortaöğrenim Eğitim Yardımı (İlkokul, ortaokul, lise): Aylık 1.750 TL

Yükseköğrenim Bursu (Üniversite): Aylık 4.000 TL olarak belirlendi

(Not: Üniversite öğrencilerine yönelik yükseköğrenim burs başvuru takvimi henüz açıklanmamış olup, bu konudaki duyuruların ilerleyen günlerde VGM tarafından ayrıca yapılması bekleniyor.)

KİMLER BAŞVURABİLİR, NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

VGM ortaöğrenim eğitim yardımı başvurusunda bulunmak isteyen adayların, sistem üzerinden sunulan başvuru formunu eksiksiz ve gerçeğe uygun şekilde doldurması büyük önem taşıyor.Değerlendirmeler, Vakıflar Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde öğrencilerin sosyo-ekonomik durumlarına göre gerçekleştiriliyor.

Yetkililer, yoğunluk yaşanabileceği ihtimaline ve olası sistemsel aksaklıklara karşı başvuruların son gün olan 20 Ekim'e bırakılmaması yönünde öğrencileri ve ailelerini uyarıyor. Başvuru sonuçları ve sonraki süreçle ilgili tüm bilgilendirmeler yine VGM'nin resmi web sitesi üzerinden duyurulacak.

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VGM ortaöğrenim bursu, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda örgün eğitim gören ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine karşılıksız olarak verilen bir eğitim desteğidir. Bu yardım, bir eğitim yılında Ekim ile Haziran ayları arasında toplam 9 ay boyunca her ay düzenli olarak öğrencilerin hesaplarına yatırılır. 2026 yılı itibarıyla ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 1.750 TL olarak uygulanmaktadır.

2026-2027 BAŞVURU TAKVİMİ

Merakla beklenen 2026-2027 dönemi ortaöğrenim burs başvuruları 6 Ekim 2026 saat 10.00 itibarıyla başladı. Başvurular, 20 Ekim 2026 saat 23.59’a kadar devam edecek.Üniversite (ön lisans ve lisans) öğrencileri için yükseköğrenim burs takvimi ise YKS ve DGS ek yerleştirme sonuçlarına göre ayrıca duyurulacak.

VGM ORTAÖĞRENİM BURSU BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Eğitim yardımı için başvuruda bulunmak isteyen öğrencilerin belirli kriterleri karşılaması gerekiyor. Şartlar arasında şunlar yer alıyor:

Örgün Eğitim Şartı: Yalnızca MEB'e bağlı resmi ilkokul, ortaokul ve liselerde örgün eğitim gören öğrenciler başvuru yapabilir.

Kimler Başvuramaz?: Özel okullarda okuyanlar, açık öğretim ortaokulu veya lisesi öğrencileri, anasınıfı öğrencileri, kamu kurumlarından karşılıksız başka bir burs alanlar ve VGM'den muhtaç aylığı alanlar bu yardımdan faydalanamaz.

Kardeş Kısıtlaması: Ailesinde halihazırda VGM Ortaöğrenim Eğitim Yardımı alan başka bir kardeşi bulunan öğrencilerin başvuruları kabul edilmez.

VGM ORTAÖĞRENİM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular yalnızca dijital ortamda gerçekleştirilmektedir:

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Resmi Web Sitesini Ziyaret Edin: İşlemler yalnızca www.vgm.gov.tr adresi üzerinden yürütülür. Kılavuzu İnceleyin: Site üzerinde yayımlanan başvuru kılavuzunu inceledikten sonra elektronik başvuru formuna giriş yapın. Formu Eksiksiz Doldurun: Öğrenciye ve aileye ait bilgileri doğru ve hatasız bir şekilde sisteme girerek süreci tamamlayın.

Uzmanlar, başvuru yoğunluğunun sorunsuz atlatılması ve olası teknik aksaklıkların önüne geçilmesi için işlemlerin cep telefonları yerine masaüstü veya dizüstü bilgisayarlar üzerinden yapılmasını tavsiye ediyor. Başvuru sonuçları, değerlendirme süreçlerinin tamamlanmasının ardından yine VGM'nin resmi internet sitesinden ilan edilecek.