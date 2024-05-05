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Hatay'da ilçe değişikliği isteyen vatandaşlar sandık başına gitti

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine 30 kilometre mesafede bulunan Uzunkavak Mahallesi sakinleri, 3 kilometre uzaklıkta bulunan Kumlu ilçesine dahil olmak için bugün sandık başına gitti.

05.05.2024 - 18:38 | | Samim SELÇUK/ HATAY, (DHA)
Hatay'da ilçe değişikliği isteyen vatandaşlar sandık başına gitti

Resmi işlemleri için 30 kilometre uzaklıktaki Reyhanlı ilçe merkezine gitmek zorunda kalan vatandaşlar, kendilerine 3 kilometre mesafede bulunan Kumlu ilçesine bağlanarak işlemlerini daha kısa sürede yapabilmek için Hatay Valiliği’ne başvuruda bulundu. Başvurunun olumlu karşılanması üzerine mahalle sakinler ibugün saat 09.30 itibarıyla sandık başına gitti. Vatandaşların oy verme işlemleri saat 17.30'da tamamlandı. Toplam 780 seçmenin bulunduğu mahallede yüzde 50'nin üzerinde çıkan karara göre mahallenin bağlı olacağı ilçe belirlenecek. (DHA)

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