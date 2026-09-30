Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündem2 katlı metruk binanın çökmesi kamerada
HaberlerGündem Haberleri 2 katlı metruk binanın çökmesi kamerada

2 katlı metruk binanın çökmesi kamerada

30.09.2026 - 23:35Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Hüseyin DOĞAN / İSTANBUL,(DHA)

ABONE OL

Bakırköy'de iki katlı metruk binanın 2'nci katı sokağa doğru yıkıldı. Kısmi çökme anı çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Olay, saat 21.00 sıralarında Cevizlik Mahallesi Niyazi Bey Sokağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre etrafı demir saclarla çevrili olan iki katlı metruk binanın 2'nci katı bilinmeyen bir nedenle sokağa doğru yıkıldı.

İLGİLİ HABER

Otomobilin tıra çarpması sonucu 5 kişi yaralandı
Otomobilin tıra çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede içeride kimsenin bulunmadığı belirlenirken, binanın çevresine emniyet şeridi çekilerek önlem alındı. Belediye ekipleri ise yola dökülen moloz parçalarını temizledi.

İLGİLİ HABER

Kontrolden çıkan otomobil takla attı 2 kişi yaralandı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı 2 kişi yaralandı

KISMİ ÇÖKME KAMERADA

Çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, metruk binanın 2'nci katının çöktüğü görüldü.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

Otomobil yol kenarındaki kanala düştü kazada 1 kişi yaralandı
#Gündem

Otomobil yol kenarındaki kanala düştü kazada 1 kişi yaralandı

2 katlı metruk binanın çökmesi kamerada
#Gündem

2 katlı metruk binanın çökmesi kamerada

Küçük bir arazide hobi olarak başladı! 4 yıl sonra yöresel ürün markasını kurdu
#Ekonomi

Küçük bir arazide hobi olarak başladı! 4 yıl sonra yöresel ürün markasını kurdu