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Otomobilin tıra çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

30.09.2026 - 22:57Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BİLECİK (AA)

Otomobilin tıra çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

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Ali E.C. (53) yönetimindeki 35 AFA 864 plakalı otomobil, Osmaneli-İznik kara yolunun Beşevler köyü mevkisinde Erkan T'nin (44) kullandığı 81 DN 782 plakalı tıra çarptı.

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112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsüyle otomobilde bulunan C.C, D.C, B.C. ve Y.D. yaralandı.

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Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Osmaneli ve İznik devlet hastanelerine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

 

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