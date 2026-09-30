Otomobilin tıra çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Ali E.C. (53) yönetimindeki 35 AFA 864 plakalı otomobil, Osmaneli-İznik kara yolunun Beşevler köyü mevkisinde Erkan T'nin (44) kullandığı 81 DN 782 plakalı tıra çarptı.

İLGİLİ HABER Kontrolden çıkan otomobil takla attı 2 kişi yaralandı

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsüyle otomobilde bulunan C.C, D.C, B.C. ve Y.D. yaralandı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Osmaneli ve İznik devlet hastanelerine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.