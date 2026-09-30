Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündem2 polisin bulunduğu teknealabora oldu: 1 polis öldü, 1 polis kayıp
HaberlerGündem Haberleri 2 polisin bulunduğu teknealabora oldu: 1 polis öldü, 1 polis kayıp

2 polisin bulunduğu teknealabora oldu: 1 polis öldü, 1 polis kayıp

30.09.2026 - 21:15Güncellenme Tarihi:

Kaynak: SİNOP (İHA)

ABONE OL

Sinop'un Lala köyü sahilinde 2 polisin bulunduğu teknenin alabora olması sonucu denizde arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Bir polisin cesedine ulaşılırken, diğer polisi ise arama çalışması sürüyor.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Sinop Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "30 Eylül 2026 günü akşam saatlerinde, Sinop Merkez Yalı köyü açıklarında, içerisinde iki vatandaşımızın bulunduğu bir teknenin alabora olduğu bilgisi alınmıştır. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi ve Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edilmiş; vatandaşlarımızın bulunması ve kurtarılması amacıyla derhal arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır.

İLGİLİ HABER

Batman'da enerji firmaları harekete geçti! Toplanan mısır anızı biyoyakıtın ham maddesi olarak kullanılıyor
Batman'da enerji firmaları harekete geçti! Toplanan mısır anızı biyoyakıtın ham maddesi olarak kullanılıyor

Yürütülen çalışmalar kapsamında bahse konu ihbardaki kazazedelerin Sinop İl Emniyet Müdürlüğünde görevli iki polis memurumuzun olduğu anlaşılmıştır. Kazazedelerden polis memurumuz O.G.Y. ekipler tarafından kıyıya çıkarılarak Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edilmiştir.

İLGİLİ HABER

Aydın'da gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu
Aydın'da gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen polis memurumuz kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Kayıp olan diğer polis memuru N.Ş.'nin bulunmasına yönelik arama kurtarma çalışmaları, Sahil Güvenlik Komutanlığının hava destekleri, Deniz Polisi ve Jandarma ekiplerinin koordinasyonunda aralıksız olarak sürdürülmektedir" denildi.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

Fiyatlar 100 liraya düştü, balıkçı çiğ çiğ yedi
#Ekonomi

Fiyatlar 100 liraya düştü, balıkçı çiğ çiğ yedi

Kontrolden çıkan otomobil takla attı 2 kişi yaralandı
#Gündem

Kontrolden çıkan otomobil takla attı 2 kişi yaralandı

Çay toplayamayan Rizelinin güneş duası: 10 gün hava açarsa 11. gün oruç tutacağım
#Gündem

Çay toplayamayan Rizelinin güneş duası: 10 gün hava açarsa 11. gün oruç tutacağım