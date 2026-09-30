Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKasapoğlu, Cemil Tugay ile ilgili konuştu: Siyasette kapılar peşinen kapanmaz
HaberlerGündem Haberleri Kasapoğlu, Cemil Tugay ile ilgili konuştu: Siyasette kapılar peşinen kapanmaz

Kasapoğlu, Cemil Tugay ile ilgili konuştu: Siyasette kapılar peşinen kapanmaz

30.09.2026 - 20:57Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HABER MERKEZİ

Kasapoğlu, Cemil Tugay ile ilgili konuştu: Siyasette kapılar peşinen kapanmaz

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Kasapoğlu açıklamasında “Siyasette bu tür gelişmeleri, kulis söylentilerini ya da dönemsel tartışmaları sığ bir çerçeveden okumak, resmin büyüğünü kaçırmak olur. 

Bizim açımızdan bakış açısı son derece nettir: Biz ne süreçleri zorlama hamlelerle yönlendirmeye çalışırız ne de siyasetin kendi doğallığı içinde gelişen eğilimlere kapıyı kapatırız. 

Siyasette kapıları peşinen kapatmak da doğru değildir, suni gündemlerle süreci manipüle etmek de...

Çünkü bizim siyaset anlayışımızın pusulası her zaman nettir: Ayrım yapmaksızın millete hizmet etmek, ortak aklı büyütmek ve İzmir’in hak ettiği standardı yakalamasını sağlamak. 

Kasapoğlu, Cemil Tugay ile ilgili konuştu: Siyasette kapılar peşinen kapanmaz

Biz AK Parti olarak, İzmir’in biriken kronik sorunlarının çözümü, hemşehrilerimizin mutluluğu ve şehrimizin geleceği için bugüne kadar hangi kapıyı çalmak gerekiyorsa tereddüt etmeden çaldık.

Kiminle ortak akıl üretmek gerekiyorsa aynı masaya oturduk. 

Çünkü bizim nazarımızda "Aslolan İzmir’dir." İzmir’in kaybedecek tek bir saniyesi bile yoktur.

Bakınız, siyasette isimler, rozetler ve konumlar değişebilir; fakat baki kalan, şehre bırakılan eserler ve millete sunulan hizmettir. 

Dolayısıyla siyasette olur veya olmaz gibi kesin ifadelere yer yok. 

Haberin Devamı

Siyasette her şey olabilir.

Gündemde olan her adımı, işte bu hizmet odaklı ilkelerimiz ışığında takip ediyor ve İzmir için çalışıyoruz.

Zamanın mekaniği neyi gerektiriyorsa, vakti geldiğinde o gerçekleşir. 

Akarsuyun kendi yatağını bulması gibi, her süreç de en nihayetinde kendi doğal sonucuna ulaşacaktır.” İfadelerini kullandı.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

Kasapoğlu, Cemil Tugay ile ilgili konuştu: Siyasette kapılar peşinen kapanmaz
#Gündem

Kasapoğlu, Cemil Tugay ile ilgili konuştu: Siyasette kapılar peşinen kapanmaz

Batman'da enerji firmaları harekete geçti! Toplanan mısır anızı biyoyakıtın ham maddesi olarak kullanılıyor
#Gündem

Batman'da enerji firmaları harekete geçti! Toplanan mısır anızı biyoyakıtın ham maddesi olarak kullanılıyor

1 milyar dolar ihracata yaklaşan Çankırı'ya 150 milyon liralık tesis!
#Gündem

1 milyar dolar ihracata yaklaşan Çankırı'ya 150 milyon liralık tesis!