Kasapoğlu, Cemil Tugay ile ilgili konuştu: Siyasette kapılar peşinen kapanmaz

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Kasapoğlu açıklamasında “Siyasette bu tür gelişmeleri, kulis söylentilerini ya da dönemsel tartışmaları sığ bir çerçeveden okumak, resmin büyüğünü kaçırmak olur.

Bizim açımızdan bakış açısı son derece nettir: Biz ne süreçleri zorlama hamlelerle yönlendirmeye çalışırız ne de siyasetin kendi doğallığı içinde gelişen eğilimlere kapıyı kapatırız.

Siyasette kapıları peşinen kapatmak da doğru değildir, suni gündemlerle süreci manipüle etmek de...

Çünkü bizim siyaset anlayışımızın pusulası her zaman nettir: Ayrım yapmaksızın millete hizmet etmek, ortak aklı büyütmek ve İzmir’in hak ettiği standardı yakalamasını sağlamak.

Biz AK Parti olarak, İzmir’in biriken kronik sorunlarının çözümü, hemşehrilerimizin mutluluğu ve şehrimizin geleceği için bugüne kadar hangi kapıyı çalmak gerekiyorsa tereddüt etmeden çaldık.

Kiminle ortak akıl üretmek gerekiyorsa aynı masaya oturduk.

Çünkü bizim nazarımızda "Aslolan İzmir’dir." İzmir’in kaybedecek tek bir saniyesi bile yoktur.

Bakınız, siyasette isimler, rozetler ve konumlar değişebilir; fakat baki kalan, şehre bırakılan eserler ve millete sunulan hizmettir.

Dolayısıyla siyasette olur veya olmaz gibi kesin ifadelere yer yok.

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Siyasette her şey olabilir.

Gündemde olan her adımı, işte bu hizmet odaklı ilkelerimiz ışığında takip ediyor ve İzmir için çalışıyoruz.

Zamanın mekaniği neyi gerektiriyorsa, vakti geldiğinde o gerçekleşir.

Akarsuyun kendi yatağını bulması gibi, her süreç de en nihayetinde kendi doğal sonucuna ulaşacaktır.” İfadelerini kullandı.