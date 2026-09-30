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Çay toplayamayan Rizelinin güneş duası: 10 gün hava açarsa 11. gün oruç tutacağım

30.09.2026 - 21:25Güncellenme Tarihi:

Kaynak: RİZE (İHA)

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Rize'de yağış nedeniyle çay toplayamayan üretici, havanın üst üste 10 gün güneşli olması halinde 11. gün oruç tutacağı adağında bulunarak güneş duası etti.

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Türkiye'nin en çok yağış alan ili Rize'de aralıksız süren soğuk ve yağışlı hava, geçimini çaydan sağlayan üreticileri zor durumda bıraktı. Soğuk hava nedeniyle çay bahçesine girmekte güçlük çeken Ensar Kariman isimli vatandaş, kendini özleten güneşin yüzünü göstermesi için dua etti.

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Soğuk ve ıslak zeminden şikayetçi olduğunu belirten Kariman, çaresizliğini Karadeniz insanına has samimi bir üslupla dile getirdi. Çay toplarken ellerinin buz kestiğini vurgulayan Kariman, "Cenabı Allah'ım Rize'ye 10 gün üst üste güneş açarsa, güneşi bize verirsen 11'inci gün oruç tutacağım. Sabah buzladık; tamileri (Çay bitkisinin çalısı) tutamıyoruz, motorları tutamıyoruz" dedi.

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