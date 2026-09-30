Batman'da enerji firmaları harekete geçti! Toplanan mısır anızı biyoyakıtın ham maddesi olarak kullanılıyor

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Bunu da bir kısım tesislerde yakmak suretiyle enerjiye dönüştürüyorlar. Bu aynı zamanda geri dönüşüm projesi. Ülkemizin enerji açığıyla ilgili de aslında çok önemli bir işlev görüyor. 3 yılda toplam 150 bin ton anız toplandı. Bu sayede hem toprak korundu​​​​​​​ hem de çiftçiler toplanan anızdan ek gelir elde etti."