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Aydın'da gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu

30.09.2026 - 18:16Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AYDIN (İHA)

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Aydın'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış aralıklarla etkili olurken, hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla yağmurdan korunmaya çalıştı.

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Meteorolojinin Aydın için yaptığı gök gürültülü sağanak yağış, Efeler ilçesinde etkisini gösterdi. Akşam saatlerinde bir anda başlayan sağanak yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Zaman zaman etkisini artıran sağanak yağışla birlikte yollarda su birikintileri oluştu.

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Araç sürücüleri yağışla birlikte trafikte ilerlemekte zorluk çekerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı. Belediye ekipleri ise yağış dolayısıyla olumsuzluk yaşanan bölgelerde çalışma başlattı. Aydın'da yağışların hafta sonuna kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.

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