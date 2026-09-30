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GündemAydın Büyükşehir Belediyesi çalışıyor İncirliova kazanıyor! İlçede 1,3 milyar liralık altyapı yatırımı sürüyor
HaberlerGündem Haberleri Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışıyor İncirliova kazanıyor! İlçede 1,3 milyar liralık altyapı yatırımı sürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışıyor İncirliova kazanıyor! İlçede 1,3 milyar liralık altyapı yatırımı sürüyor

30.09.2026 - 18:52Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AYDIN (İHA)

Aydın’ın İncirliova ilçesine bağlı Sandıklı Mahallesi’ne 1,3 milyar liralık yatırım kapsamında 38 bin 800 metre kanalizasyon ve 9 bin 900 metre yağmur suyu hattı yapılacak.

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1Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışıyor İncirliova kazanıyor! İlçede 1,3 milyar liralık altyapı yatırımı sürüyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun Aydın’a kazandırdığı yatırımlarda çalışmalar kentin dört bir yanında eş zamanlı olarak devam ediyor.

2Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışıyor İncirliova kazanıyor! İlçede 1,3 milyar liralık altyapı yatırımı sürüyor

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından İncirliova ilçesi Sandıklı Mahallesi’nde gerçekleştirilen altyapı yatırımında çalışmalar aralıksız sürüyor.

3Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışıyor İncirliova kazanıyor! İlçede 1,3 milyar liralık altyapı yatırımı sürüyor

1 milyar 300 milyon Türk Lirası yatırım bedeline sahip proje kapsamında, bölgenin bugününe olduğu gibi geleceğine de hizmet edecek bir altyapı çalışması gerçekleştiriliyor.

4Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışıyor İncirliova kazanıyor! İlçede 1,3 milyar liralık altyapı yatırımı sürüyor

38 bin 800 metre kanalizasyon hattı ile 9 bin 900 metre yağmur suyu hattının yapımını kapsayan proje, farklı noktalarda eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

5Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışıyor İncirliova kazanıyor! İlçede 1,3 milyar liralık altyapı yatırımı sürüyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yatırımların kent genelinde devam edeceğini belirterek, "Aydınımız için çalışıyor, yatırım ve projelerimizi kentimizin dört bir yanında hayata geçiriyoruz.

6Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışıyor İncirliova kazanıyor! İlçede 1,3 milyar liralık altyapı yatırımı sürüyor

İncirliova ilçesi Sandıklı Mahallesi’nde gerçekleştirdiğimiz altyapı yatırımımızda da çalışmalar aralıksız sürüyor. 17 ilçemizin tamamında yatırımlarımızı hemşehrilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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