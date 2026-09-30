Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışıyor İncirliova kazanıyor! İlçede 1,3 milyar liralık altyapı yatırımı sürüyor
Aydın’ın İncirliova ilçesine bağlı Sandıklı Mahallesi’ne 1,3 milyar liralık yatırım kapsamında 38 bin 800 metre kanalizasyon ve 9 bin 900 metre yağmur suyu hattı yapılacak.
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun Aydın’a kazandırdığı yatırımlarda çalışmalar kentin dört bir yanında eş zamanlı olarak devam ediyor.
Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından İncirliova ilçesi Sandıklı Mahallesi’nde gerçekleştirilen altyapı yatırımında çalışmalar aralıksız sürüyor.
1 milyar 300 milyon Türk Lirası yatırım bedeline sahip proje kapsamında, bölgenin bugününe olduğu gibi geleceğine de hizmet edecek bir altyapı çalışması gerçekleştiriliyor.
38 bin 800 metre kanalizasyon hattı ile 9 bin 900 metre yağmur suyu hattının yapımını kapsayan proje, farklı noktalarda eş zamanlı olarak sürdürülüyor.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yatırımların kent genelinde devam edeceğini belirterek, "Aydınımız için çalışıyor, yatırım ve projelerimizi kentimizin dört bir yanında hayata geçiriyoruz.
İncirliova ilçesi Sandıklı Mahallesi’nde gerçekleştirdiğimiz altyapı yatırımımızda da çalışmalar aralıksız sürüyor. 17 ilçemizin tamamında yatırımlarımızı hemşehrilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.