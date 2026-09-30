Hakkari'de görenleri büyüleyen manzara! 3 bin 500 rakımda keşfettiler

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Rehber Güven Gözey ise yürüyüşün oldukça verimli geçtiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:"İkiyaka Dağları ve Sat Gölleri, barındırdığı buzul gölleri ve eşsiz coğrafyasıyla doğa sporları için mükemmel bir parkur sunuyor. Yerli ve yabancı misafirlerimizin buraya gösterdiği ilgi bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Güvenli bir şekilde yürüyüşümüzü tamamladık, herkesin bu güzellikleri mutlaka görmesini tavsiye ediyoruz."Grup, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarının ardından bölgeden ayrıldı.