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Hakkari'de görenleri büyüleyen manzara! 3 bin 500 rakımda keşfettiler

30.09.2026 - 17:36Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir araya gelen 22 kişilik yerli ve yabancı doğasever grup, 3 bin 500 rakımdaki Sat Gölleri’ni keşfetti. İkiyaka Dağları’nın eşsiz manzarası eşliğinde kahvaltı yapan grup, rehberler eşliğinde doğa yürüyüşü gerçekleştirerek bölgenin doğal güzelliklerini yakından gözlemledi.

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1Hakkari'de görenleri büyüleyen manzara! 3 bin 500 rakımda keşfettiler

Hakkari Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü öncülüğünde, bölgenin eşsiz doğasını ve turizm potansiyelini tanıtmak amacıyla düzenlenen etkinlikler aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda bir araya gelen yerli ve yabancı uyruklu 22 kişilik doğasever grubu, sabah saatlerinde ilçenin Cengiz Topel Caddesi üzerinde buluşarak İkiyaka Dağları istikametine hareket etti. Bölgeye ulaşan katılımcılar, 3 bin 500 rakımda bulunan Sat Gölleri'nin muazzam manzarası eşliğinde kahvaltı yaptı.

2Hakkari'de görenleri büyüleyen manzara! 3 bin 500 rakımda keşfettiler

Ardından rehberler Suat Öztekin ve Güven Gözey'in liderliğinde güvenli bir rotada doğa yürüyüşü gerçekleştiren grup, dağların saklı cennetini yakından inceleme fırsatı buldu. Etkinlik boyunca bölgenin florasını ve doğal güzelliklerini yerinde gözlemleyen doğaseverler, yürüyüşün ardından rehberlere teşekkür etti.

3Hakkari'de görenleri büyüleyen manzara! 3 bin 500 rakımda keşfettiler

Etkinliğin rehberlerinden Suat Öztekin, bölgenin doğasına dikkat çekerek, "Yüksekova, doğası ve dağlarıyla adeta saklı bir cennet. Bugün 22 kişilik katılımcımızla beraber 3 bin 500 rakımdaki Sat Gölleri'nin muhteşem atmosferinde unutulmaz bir gün geçirdik. Amacımız bu coğrafyanın eşsiz güzelliklerini hem ülkemize hem de dünya turizmine kazandırmaktır. Katılım sağlayan tüm doğaseverlere teşekkür ediyoruz" dedi.

4Hakkari'de görenleri büyüleyen manzara! 3 bin 500 rakımda keşfettiler

Rehber Güven Gözey ise yürüyüşün oldukça verimli geçtiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:"İkiyaka Dağları ve Sat Gölleri, barındırdığı buzul gölleri ve eşsiz coğrafyasıyla doğa sporları için mükemmel bir parkur sunuyor. Yerli ve yabancı misafirlerimizin buraya gösterdiği ilgi bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Güvenli bir şekilde yürüyüşümüzü tamamladık, herkesin bu güzellikleri mutlaka görmesini tavsiye ediyoruz."Grup, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarının ardından bölgeden ayrıldı.

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