Muş üzümünün binlerce yıllık yolculuğu! Sofralık, pekmez ve bastık yapımında kullanılan çok sayıda çeşit

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Özellikle bahsetmek gerekirse, şu an bulunduğumuz Mehmetcan bağları, İncebel bağları, Kale bağları, Karaağaç bağları, Mongok bağları, Pamukluk bağları ve Çiriş bağları dediğimiz bu bağlar, Muş'ta şu an revaçta olan, bilinen ve meyvecilik, sebzecilik ve tarım yapılan bağlarımızdır. Gün geçtikçe bu üzüm unutulmaya veya bu bitki kaybolmaya yüz tutmaya başladı. Özellikle Tarım ve Orman Bakanlığımızın bu bitkiyi, bu üzümü desteklemesini istiyoruz" şeklinde konuştu.