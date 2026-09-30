Kontrolden çıkan otomobil takla attı 2 kişi yaralandı

Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Kaza, Uçmakdere Mahallesi’nde meydana geldi. 34 DK 9162 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazanın ardından 2 kişi otomobil içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçta sıkışan yaralılar çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan sürücü ile yolcu, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

İLGİLİ HABER Aydın'da gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.