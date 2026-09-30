Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKontrolden çıkan otomobil takla attı 2 kişi yaralandı
HaberlerGündem Haberleri Kontrolden çıkan otomobil takla attı 2 kişi yaralandı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı 2 kişi yaralandı

30.09.2026 - 22:11Güncellenme Tarihi:

Kaynak: TEKİRDAĞ (İHA)

Kontrolden çıkan otomobil takla attı 2 kişi yaralandı

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Kaza, Uçmakdere Mahallesi’nde meydana geldi. 34 DK 9162 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazanın ardından 2 kişi otomobil içerisinde sıkıştı.

İLGİLİ HABER

2 polisin bulunduğu teknealabora oldu: 1 polis öldü, 1 polis kayıp
2 polisin bulunduğu teknealabora oldu: 1 polis öldü, 1 polis kayıp

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçta sıkışan yaralılar çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan sürücü ile yolcu, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

İLGİLİ HABER

Aydın'da gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu
Aydın'da gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

Küçük bir arazide hobi olarak başladı! 4 yıl sonra yöresel ürün markasını kurdu
#Ekonomi

Küçük bir arazide hobi olarak başladı! 4 yıl sonra yöresel ürün markasını kurdu

Otomobilin tıra çarpması sonucu 5 kişi yaralandı
#Gündem

Otomobilin tıra çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Fiyatlar 100 liraya düştü, balıkçı çiğ çiğ yedi
#Ekonomi

Fiyatlar 100 liraya düştü, balıkçı çiğ çiğ yedi