Yerlileri tehdit ediyor! İstilacı türlerin artışına neden oluyor

'YÜZÜCÜLER VE ZIPKIN İLE AVLANAN SU ALTI DALICILARI RİSK ALTINDA'

Aslan balığına temas edilmemesi gerektiğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Irmak, "Çünkü gövdesinin hemen hemen her yerinde keskin dikenler var. Ama özellikle balığın sırtında bulunan yüzgeç dikenleri çok zehirli, sivri ve büyük boyutta. Bu açıdan tehdit oluşturuyor. Kayalık bölgede yüzerken bu balıkların olduğu bir yerde denk gelirseniz bir risk oluşturabilir. Ancak etini yemek zehirlemiyor. Bu balığın risk grubunu oluşturan öncelikli grup balıkçılar. Ağlarını temizlerken ciddi yaralanmalar olabiliyor. Bir de yüzücüler ve zıpkın ile avlanan su altı dalıcılarında risk oluşturabiliyor. Balık, zehirli dikenleri olduğunun bilincinde olduğu için korkmuyor. Risk olduğu zaman bütün dikenlerini açıyor" diye konuştu.