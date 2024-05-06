Yerlileri tehdit ediyor! İstilacı türlerin artışına neden oluyor
Türkiye sularındaki yerli balık popülasyonlarının aşırı av baskısından dolayı çok zayıf olduğunu söyleyen İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Erhan Irmak, aslan balığı gibi istilacı türlerin artışına neden olduğunu ifade etti. Irmak, "Yerli türlerimizin azalması, sularımızda yabancı istilacı türlerin artışına neden oluyor" dedi.
DHA
• 06 Mayıs 2024 - 10:06 • Son Güncelleme:
DHA
• 06 Mayıs 2024 - 10:06 • Son Güncelleme: