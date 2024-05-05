Hıdırellez’de tuz yiyip yatmak ritüeli ne zaman yapılır, günah mı, Hıdırellez gecesi ne kadar tuz yenir? Hıdırellez’de neden tuz yenir, tuz yedikten sonra su içilir mi?

Hızır ve İlyas’ın yeryüzünde buluştukları gün olan Hıdırellez, 4-5 Mayıs’ta kutlanacak. Hıdrellez gecesi, Hızır’ın uğradığı yerlere ve dokunduğu şeylere feyiz ve bereket vereceği inancıyla çeşitli uygulamalar yapılır. Yiyecek kaplarının, ambarların ve para keselerinin ağızları açık bırakılır. Ev, bağ-bahçe, araba isteyen kimseler, Hıdrellez gecesi gül ağacının altına istediklerinin küçük bir modelini yaparlarsa Hızır’ın kendilerine yardım edeceğine inanırlar. Bir başka inanışa göre de Hıdırellez’de tuz yiyip yatınca, kendisine su veren kişiyle evleniyor. Peki, Hıdırellez gecesi ne kadar tuz yenir, Hıdırellez’de tuz yiyip yatmak ritüeli ne zaman yapılır? Hıdırellez’de neden tuz yenir, tuz yedikten sonra su içilir mi?