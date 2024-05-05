Hıdırellez’de tuz yiyip yatmak ritüeli ne zaman yapılır, günah mı, Hıdırellez gecesi ne kadar tuz yenir? Hıdırellez’de neden tuz yenir, tuz yedikten sonra su içilir mi?
Hıdırellez tuz yiyp yatmak ne zaman, nasıl yapılır, ne kadar tuz gerekir? Hıdırellez gecesi tuz yiyip yatmak ritüeli, 4-5 Mayıs’ta kutlanacak Hıdırellez gecesinin yaklaşmasıyla sorgulanmaya başlandı. Dileklerini dileyip gül ağacının altına gömme ritüeli dışında, Hıdırellez’de tuz yiyip yatmak ritüeli de yapılıyor. Rivayete göre eğer bekarlar Hıdırellez gecesi tuz ya da tuzlu ekmek yer ve uykuya yatarsa gece rüyasında gelecekteki eşini görüyor. Umut, bereket ve yeni bir başlangıcın habercisi olan Hıdırellez’de tuz yiyip yatmak ritüeli ne zaman yapılır, Hıdırellez gecesi tuz yiyip yatmak günah mı, Hıdırellez’de tuz yiyip yatmak nasıl yapılır, Hıdırellez gecesi ne kadar tuz yenir, tuz yedikten sonra su içilir mi?
• 05 Mayıs 2024 - 22:30 • Son Güncelleme:
• 05 Mayıs 2024 - 22:30 • Son Güncelleme: