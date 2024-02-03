Turgut AltÄ±nok: TarÄ±mÄ±n baÅŸkenti Ankara olacak

Turgut AltÄ±nok, seÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± Ã‡amlÄ±dere'de sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â AltÄ±nok'a, Ã‡amlÄ±dere ziyaretinde AK Parti Ankara Milletvekili LÃ¼tfiye Selva Ã‡am, Ã‡amlÄ±dere Belediye BaÅŸkanÄ± HazÄ±m Caner Can, AK Parti Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Osman Erkan ParmaksÄ±z, MHP Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Mehmet Dursun Ã–ztÃ¼rk, parti teÅŸkilatlarÄ± ve vatandaÅŸlar eÅŸlik etti.



Ã‡amlÄ±dere'deki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na Åžeyh Ali Semerkandi TÃ¼rbesi'nde dua ederek baÅŸlayan Turgut AltÄ±nok, daha sonra AK Parti ve MHP ilÃ§e baÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ± ziyaret etti.Â AltÄ±nok, MHP Ä°lÃ§e BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Ã‡amlÄ±dere'nin her kÃ¶yÃ¼nde birÃ§ok hizmetimiz vardÄ±r. Ankara'nÄ±n birÃ§ok yerinde hizmetlerimiz vardÄ±r. CHP adayÄ±, devasa resimlerini deÄŸil de hizmetlerini ve eserlerini koyabilseydi; BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye bÃ¼tÃ§esi bizden 45 misli fazla. Biz BÃ¼yÃ¼kÅŸehir'den daha Ã§ok iÅŸ hizmet ve eser yaptÄ±k. Biz her zaman sokaklardayÄ±z. Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, vatandaÅŸa kapÄ±sÄ±nÄ± kapatmÄ±ÅŸtÄ±r. Biz bunu yapmayacaÄŸÄ±z"Â ifadelerini kullandÄ±.



'ATA TOHUM BANKASI KURACAÄžIZ'



Ã‡iftÃ§iye destek vereceklerini sÃ¶yleyen AltÄ±nok, "BaÅŸkent, layÄ±k olduÄŸu yerde deÄŸil. 2 yÄ±lda bÃ¼tÃ¼n kÃ¶ylerimizin altyapÄ±sÄ±nÄ±, Ã¼styapÄ±sÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ±z. TarÄ±mÄ±n baÅŸkenti Ankara olacak. Sera ÅŸehri bir Ankara olacak. Ã‡iftÃ§ilerimize 50 litre mazot desteÄŸi vereceÄŸiz. Tohum desteÄŸini 2 ileÂ 5 ton arasÄ±na Ã§Ä±karacaÄŸÄ±z. Toprak analizi yapÄ±p, nerede ne yetiÅŸebilir onlarÄ± Ã§Ä±karacaÄŸÄ±z. Kendi kendine yetebilen bir baÅŸkent olacak. BÃ¼yÃ¼kbaÅŸ ve kÃ¼Ã§Ã¼kbaÅŸ hayvan vereceÄŸiz kÃ¶ylÃ¼mÃ¼ze, daÄŸÄ±tacaÄŸÄ±z. HayvancÄ±lÄ±kta TÃ¼rkiye'yi besleyen bir Ankara olacak. VatandaÅŸÄ±mÄ±z tereyaÄŸÄ±nÄ±, sÃ¼tÃ¼nÃ¼, peynirini uygun fiyata doÄŸal ve organik olarak alacak. Milyonlarca ata tohumu daÄŸÄ±tacaÄŸÄ±z ve ata tohum bankasÄ± kuracaÄŸÄ±z. Ä°lkokuldaki Ã§ocuklar, kendi Ã¼rettiÄŸimiz sÃ¼tÃ¼ iÃ§ecek"Â diye konuÅŸtu.



'ANKARA'NIN HÄ°ZMETKARI OLACAÄžIZ'



AltÄ±nok,Â Ã‡amlÄ±dere AK Parti SeÃ§im Koordinasyon Merkezi'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na da katÄ±ldÄ±. Ankara'ya, Ankara'nÄ±n evladÄ± belediye baÅŸkanÄ± ihtiyacÄ± olduÄŸunu belirten AltÄ±nok, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:



"BirÃ§ok kÃ¶yÃ¼ne daha Ã¶nce gitmiÅŸ, hizmet vermiÅŸ, cenazesine kadar beraber olmuÅŸ bir AltÄ±nok var. Cumhur Ä°ttifakÄ± dedi ki;Â 'AltÄ±nok'u sizlere emanet ediyorum.'Â Siz de gereÄŸini yapacaksÄ±nÄ±z o halde. Basketbol ve futbol sahalarÄ±yla, genÃ§lik merkeziyle her ÅŸeyiyle burasÄ± pÄ±rÄ±l pÄ±rÄ±l olacak. Ã‡amlÄ±dere Belediye BaÅŸkanÄ±mÄ±z burayÄ± turizm merkezi haline getirdi. Ankara'da o kadar mÃ¼ze yok. Ankara'yÄ± bir dÃ¼nya baÅŸkenti yapacaÄŸÄ±z, birÃ§ok eser yapacaÄŸÄ±z. Ã–zellikle hayvancÄ±lÄ±kta her tÃ¼rlÃ¼ desteÄŸi vereceÄŸiz. Sosyal desteÄŸi yÃ¼zde 4'ten yÃ¼zde 10'a Ã§Ä±karacaÄŸÄ±z. 'CHP'ye, Ä°YÄ° Parti'ye oy verip sana oy vereceÄŸim' diyen Ã§ok vatandaÅŸ var. BÃ¼tÃ¼n Ankara'nÄ±n hizmetkarÄ± olacaÄŸÄ±z. Yine Ã‡amlÄ±dere'ye ve kÃ¶ylerimize geleceÄŸiz. Gelin hep beraber Ankara'yÄ± hak ettiÄŸi hizmetlerle donatalÄ±m."



AltÄ±nok, Ã‡amlÄ±dere'de esnaf ziyareti gerÃ§ekleÅŸtirip, talepleri de dinledi.

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