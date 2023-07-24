Tatil dönemi hırsızların iştahını kabarttı! Balkon kapısı ve pencerelere dikkat: İşte herkesin yanlış bildiği gerçek

YASİN ARSLAN | gazetevatan.com

Havaların ısınmasıyla birlikte pencere ve balkon kapılarının açık bırakılması ve tatil için uzun süreli evden ayrılma gibi durumlar nedeniyle hırsızlık vakalarında artış söz konusu olmaya başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün konuya ilişkin sayfasında yer alan uyarıda, “Evinizden çıkmadan önce kapı ve pencerelerinizin kilitli olduğundan emin olun” denildi. Uzmanlar ise emniyet kilidine ilişkin önemli tavsiyelerde bulundu.

Artan hırsızlık vakalarına karşı kapı kilidinde alınacak önlemleri gazetevatan.com’a anlatan Çilingir Emir Şatak, “Yaz ayı geldi malum herkes tatile veya gezmeye gidiyor. Art niyetli kişiler, evlerin önüne broşür ve benzeri şeyler koyarak sizin eve gelip gelmediğinizi kontrol ediyor olabilir. Evde olmadığınıza ilişkin komşularınıza bilgi verin. Pencerelerinizi kilitlemeyi ihmal etmeyin” dedi.

Normal pencerelerin emniyet kilidinin zayıf kaldığını belirten Şatak, küçük darbelerle dahi açılabileceğine dikkati çekerek, “Emniyet kilidi genellikle giriş kat ve onun üst katlarında tercih edilmelidir. Müstakil yerlerde oturanların, emniyet kilidi ve alarm kullanması tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Çocuklu aileler, camlarının üst kısmına emniyet kelepçesi takarlarsa güvenlik açısından daha iyi olur” diyen Şatak, şunları söyledi: “Emniyet adı üzerinde, bence herkesin güvenlik önlemini alması lazım. Apartman girişinde veya müstakil yerlerde oturanlara; alarmlı pencere kilitleri ve kapı kilitleri mevcut, bunları tavsiye edebilirim. Müstakil yerlerde oturanların ise kamera sistemi takması daha uygun olur.”

İKİ TANE KİLİT YETERLİ!

Hırsızlara karşı alınacak önemleri bir bir sıralayan Çilingir Emir Şatak, çelik kapıların yapımında kullanılan malzemelerin kalitesi kadar, kilit sisteminin de önemli olduğuna vurgu yaparak, "Çelik kapılardaki kilit sayıları art niyetli insanların kapınızı açmasındaki süreyi uzatmaktadır, standart bir çelik kapıda 2 adet kilit vardır ve yeterlidir" diye konuştu.

Özellikle büyük şehirlerde insanlar evlerinde olmadıkları zamanlarda evlerinin güvenliğinden endişe ediyor. Farklı kilit sistemlerini deneyerek en iyi sonucu elde etmeye çalışıyorlar. Burada akıllara, "hırsızlar hangi kilidi açamaz?" sorusu geliyor. Emir Şatak, bu konuda, "Tuzaklı barel, çelik takviyeli barel, alarmlı barel, bu tür kilitlerin açılması daha zordur, kapının açılma süresini uzatır" dedi.

3 KEZ KİLİTLEMEK DOĞRU MU YANLIŞ MI?

Uzmanlar evden çıkıldığı durumlarda kilitlemenin mutlaka yapılması gerektiğine vurgu yapıyor. Evinin güvenliğini arttırmak isteyenler ise internetten araştırma yaptıklarında karşılarına ilk çıkan, kapının 3 kez kilitlenmesi gerektiği oluyor. "Kilidinizi 3 tur kilitlerseniz kilit milinizin kilide tutunan kısmının mukavemeti azalacaktır ve darbe ile daha rahat kırılabilir" görüşüyle ilgili Emir Şatak, "Çelik kapılarda kilidi 3 tur kilitlemenin bir sakıncası yoktur, hatta alarmlı kilitler üçüncü turda devreye girer. Sosyal medya platformlarında da sıkça karşılaşıyorum, kapınızı 2 tur kilitlerseniz daha güvenlikli olur" diye, art niyetli bir insan gelince kapınızın göbek kısmını kırıp ya da göbeğin üst kısmından kapıyı açıyor. Bu durumda da anahtarla açıyormuşsunuz gibi düşünün 3 tur kitlerseniz 3 tur açması gerekir, 1 tur kitlerseniz 1 tur açması gerekiyor" dedi.

EMG’DEN HIRSIZLIK OLAYLARINA KARŞI UYARI

Emniyet Genel Müdürlüğü de resmi internete sitesinde hırsızlık olaylarına karşı madde madde uyarı yayımladı. “Evinizden çıkmadan önce kapı ve pencerelerinizin kilitli olduğundan emin olun” denilen açıklamada, “Evinizden uzun süre ayrıldığınızda, size ulaşabilmeleri için kapı komşunuza adres ve telefon numarası bırakın. Değerli eşya ve mücevherlerinizi yanınıza alın. Evinizin zilini çalarak apartmanda oturmadığını bildiğiniz kişileri size soran şahısları, eşkâlleri ile birlikte polise bildirin. Kapı ziliniz çaldığında, kapınızı açmadan önce mercekten bakmayı ihmal etmeyin. Evinize çelik kapı taktırmanız ve alarm sisteminden faydalanmanız, hırsızlar açısından caydırıcı etki bırakacağından mümkünse bu tedbirleri alın. Evinizden kısa süre ayrılacağınızda bir lambanızı açık bırakarak ve kapı önünde bir ayakkabı bırakarak evinizde birinin olduğu izlenimi verin. Bu şekilde hırsızların girmekten çekineceği bir eviniz olacaktır” ifadelerine yer verildi.

Ziynet eşyalarının yatak odasında veya oturma odasında muhafaza etmenin doğru olmadığı belirtilen uyarıda, “Zira bu odalar hırsızlar açısından en çok rağbet gören ve hırsızlık yapılan odalardır. Evinize herhangi bir bahane ile (seyyar satıcı, dilenci, bohçacı vs.) girmek isteyen şahısları evinize almayın. Çok kısa bir süre evinizden ayrılacağınız zamanlarda bile kapınızı kilitlemeyi ihmal etmeyin. Evinizin kapı ve pencereleri açık bir şekilde yatmayın. Evinizi hırsızlığa karşı sigortalatın” bilgileri yer aldı.