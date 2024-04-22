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Çocukların okula katılım oranı açıklandı! Verileri görenler gözlerine inanamadı

Türkiye İstatistik Kurumu (tüik), Türkiye genelinde eğitim kademesi ve cinsiyete göre okul tamamlama oranları, yıllara göre artış gösterdi. 2017-2018 eğitim öğretim döneminde yüzde 98,4 olan ilkokul tamamlama oranı, 2022-2023 eğitim öğretim döneminde yüzde 98,5 oldu.Ortaokul tamamlama oranı, 2017-2018 eğitim öğretim döneminde yüzde 90,2 seviyesinden 2022-2023 eğitim öğretim döneminde yüzde 96,3 oldu. Ortaöğretim tamamlama oranı ise yüzde 65,1'den yüzde 80,3'e yükseldiği açıklandı.

DHA
• 22 Nisan 2024 - 13:16 • Son Güncelleme:
DHA
• 22 Nisan 2024 - 13:16 • Son Güncelleme:
1 Çocukların okula katılım oranı açıklandı Verileri görenler gözlerine inanamadı

Türkiye İstatistik Kurumu, dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olan '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' çerçevesinde çocuk nüfusun mevcut ve gelecekteki demografik ve sosyo-ekonomik özelliklerine ilişkin bilgileri paylaştı. Buna göre; 5 yaş altındaki çocuklarda okullaşma oranı arttı.

2 KIZLAR, ERKEKLERİ GEÇTİ

KIZLAR, ERKEKLERİ GEÇTİ

Okul öncesinde 5 yaş okullaşma oranı, 2021-2022 eğitim öğretim döneminde yüzde 81,6 seviyesindeyken 2022-2023 eğitim öğretim yılında yüzde 85'e çıktı. Bu oran erkek çocuklar için yüzde 85,2, kız çocuklar için yüzde 84,7 olarak gerçekleşti. İlkokul seviyesinde net okullaşma oranı 2022-2023 eğitim öğretim yılında yüzde 93,8, ortaokul seviyesinde net okullaşma oranı yüzde 91,2 ve ortaöğretim seviyesinde net okullaşma oranı yüzde 91,7 oldu. Eğitim kademesi ve cinsiyete göre okul tamamlama oranlarında da yıllara göre artış gözlendi. İlkokul tamamlama oranı 2017-2018 eğitim öğretim döneminde yüzde 98,4 olurken; bu oran 2022-2023 eğitim öğretim döneminde yüzde 98,5 oldu. 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde yüzde 90,2 olan ortaokul tamamlama oranı, 2022-2023 eğitim öğretim döneminde yüzde 96,3 oldu. Ortaöğretim tamamlama oranı ise yüzde 65,1'den yüzde 80,3'e yükseldi. Ortaöğretim okul tamamlama oranı cinsiyete göre incelendiğinde, 2022-2023 eğitim öğretim döneminde bu oranın erkek çocuklar için yüzde 78,8, kız çocuklar için yüzde 81,8 olduğu görüldü.

3 ÖZEL EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİLERİN ORANI YÜZDE 2,6

ÖZEL EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİLERİN ORANI YÜZDE 2,6

Türkiye genelinde 2022-2023 eğitim öğretim döneminde örgün eğitime devam eden öğrenci sayısı 19 milyon 904 bin 679 oldu. Bu öğrencilerin yüzde 51,6'sını erkek, yüzde 48,4'ünü kız öğrenciler oluşturdu. Özel eğitim gerektiren bireylere (işitme, görme, ortopedik ve hafif düzeyde zihinsel engelli) hizmet veren, özel olarak yetiştirilmiş personelin bulunduğu, geliştirilmiş eğitim programlarının uygulandığı özel öğretim kurumlarında örgün eğitime devam eden öğrenci sayısı ise 507 bin 804 oldu. Özel eğitim alan öğrenciler örgün eğitimdeki öğrencilerin yüzde 2,6'sını oluşturdu. Özel örgün eğitime devam eden öğrencilerin yüzde 63,3'ünü erkek öğrenciler, yüzde 36,7'sini ise kız öğrenciler oluşturdu. Ailelerin beyanları doğrultusunda, 2-14 yaş grubundaki çocukların yüzde 1,5 ile en fazla öğrenmede ve yürümede zorluk çektiği görüldü. Aynı yaş grubundaki çocukların yüzde 1'inin konuşmada, yüzde 0,8'inin görmede, yüzde 0,4'ünün ise duymada zorluk çektiği belirtildi.

4 ÇOCUK ÖLÜMLERİ

ÇOCUK ÖLÜMLERİ

2022 yılında 1-17 yaş grubunda en fazla çocuk ölümleri, dışsal yaralanma ve zehirlenmeler nedeniyle gerçekleşti. Söz konusu nedenle hayatını kaybeden 1-17 yaş grubundaki çocuk sayısı, 2022 yılında 1275 oldu. Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları nedeniyle 866 çocuk, iyi huylu ve kötü huylu tümörler nedeniyle 635 çocuk, dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle 385 çocuk hayatını kaybetti.

5 Çocukların okula katılım oranı açıklandı Verileri görenler gözlerine inanamadı

2009 yılında bebek ölüm hızı binde 13,9 iken; 2022 yılında binde 9,2'ye düştü. 2009-2022 yılları arasında bebek ölüm hızının erkek bebekler için binde 14,6'dan binde 9,9'a, kız bebekler için binde 13,1'den binde 8,4'e düştüğü görüldü. Doğumdan sonraki 5 yıl içinde ölme olasılığını ifade eden 5 yaş altı ölüm hızı, 2009 yılında binde 17,7 iken; 2022 yılında binde 11,2'ye düştü. 2009-2022 yılları arasında 5 yaş altı ölüm hızının erkek çocuklar için binde 18,5'ten binde 12,1'e, kız çocuklar için binde 16,8'den binde 10,2'ye düştüğü görüldü.