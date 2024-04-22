Çocukların okula katılım oranı açıklandı! Verileri görenler gözlerine inanamadı
Türkiye İstatistik Kurumu (tüik), Türkiye genelinde eğitim kademesi ve cinsiyete göre okul tamamlama oranları, yıllara göre artış gösterdi. 2017-2018 eğitim öğretim döneminde yüzde 98,4 olan ilkokul tamamlama oranı, 2022-2023 eğitim öğretim döneminde yüzde 98,5 oldu.Ortaokul tamamlama oranı, 2017-2018 eğitim öğretim döneminde yüzde 90,2 seviyesinden 2022-2023 eğitim öğretim döneminde yüzde 96,3 oldu. Ortaöğretim tamamlama oranı ise yüzde 65,1'den yüzde 80,3'e yükseldiği açıklandı.
DHA
• 22 Nisan 2024 - 13:16 • Son Güncelleme:
DHA
• 22 Nisan 2024 - 13:16 • Son Güncelleme: