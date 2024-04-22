Çocukların okula katılım oranı açıklandı! Verileri görenler gözlerine inanamadı

KIZLAR, ERKEKLERİ GEÇTİ

Okul öncesinde 5 yaş okullaşma oranı, 2021-2022 eğitim öğretim döneminde yüzde 81,6 seviyesindeyken 2022-2023 eğitim öğretim yılında yüzde 85'e çıktı. Bu oran erkek çocuklar için yüzde 85,2, kız çocuklar için yüzde 84,7 olarak gerçekleşti. İlkokul seviyesinde net okullaşma oranı 2022-2023 eğitim öğretim yılında yüzde 93,8, ortaokul seviyesinde net okullaşma oranı yüzde 91,2 ve ortaöğretim seviyesinde net okullaşma oranı yüzde 91,7 oldu. Eğitim kademesi ve cinsiyete göre okul tamamlama oranlarında da yıllara göre artış gözlendi. İlkokul tamamlama oranı 2017-2018 eğitim öğretim döneminde yüzde 98,4 olurken; bu oran 2022-2023 eğitim öğretim döneminde yüzde 98,5 oldu. 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde yüzde 90,2 olan ortaokul tamamlama oranı, 2022-2023 eğitim öğretim döneminde yüzde 96,3 oldu. Ortaöğretim tamamlama oranı ise yüzde 65,1'den yüzde 80,3'e yükseldi. Ortaöğretim okul tamamlama oranı cinsiyete göre incelendiğinde, 2022-2023 eğitim öğretim döneminde bu oranın erkek çocuklar için yüzde 78,8, kız çocuklar için yüzde 81,8 olduğu görüldü.