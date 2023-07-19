Yeni saadet zinciri ortaya çıktı, oltalama yöntemini kullanıyorlar! '3 ay sonra çökecek'

ÖZLEM ATİLA / gazetevatan.com

Pek çok kişi zengin olmanın hayalini kuruyor. Sabit gelirli bir kişinin hayatında olağan üstü bir değişiklik olmadığı sürece istediği zenginliğe kavuşması mümkün olmuyor. Bu nedenle kısa zamanda yüksek kazanç getirisi vadeden yatırımlar kişileri cezbediyor. Ancak neredeyse her zaman bu vaatler gerçek dışı oluyor ve vatandaşların mağduriyet yaşamasına yol açıyor.

Saadet zincirleri en çok bilinen, önceki yıllarda örnekleri olmasına rağmen en çok rağbet gören dolandırıcılık sistemlerinden biri. Yıllar içerisinde dijitalleşen saadet zinciri mantığı ile vatandaşlar zenginlik hayali kurarken elinde olan birikimi de kaybediyor.

GÜNLÜK 3 BİN TL KAZANMA VAADİ

Kolay ve çok kazanmak isteyen ya da ekonomik durum nedeniyle paraya ihtiyacı olanların gereksinimlerini kullanan, kötü niyetli kişiler, ‘oltalama yöntemi’ ile önce Google haritalardan, gönderdiği adreslere “görev” adı altında beğeni istiyor ve her beğeni için 20 TL para ödüyor. Bu şekilde ödediği paralar, 300 TL’yi bulunca, yeni görevlerin yarın verileceğini belirtiyor. Sürekli günlük 3.000 TL’ye kadar kazanç sağlanacağını bildiriyor.

KRİPTO PARA SİTELERİNE YÖNLENDİRİYOR

Bir gün sonra ise; “avans ödemesi” adı altında, bilinmeyen kripto para sitelerine yönlendirip, belli miktarlarda bu sitelere para gönderilmesini istiyor. Bu işlemden sonra da tekrar para ödemesi yapıyor, bu işlemi yaparken, Telegram’daki siteden devamlı avans ödemesi ve karşı ödemelerinin tanıtımın yapıyor.

TUKONFED Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez dolandırıcılık sistemi ile ilgili dikkat çeken detayları maddeler halinde şöyle anlattı;

1) “91” Uluslararası kodlu telefonla Watsap'tan ilk ilişkiyi kuruluyor, bu telefonda her gün profil fotoğrafları değişiyor.

2) Telegram’da, telefon numarası bulunmuyor, yazışmalar, bilgisayar tercümesi gibi görülüyor.

3) Para gönderme ve geri alma işlemlerinde, her işlem için bir başkasının hesabını kullanıyorlar. Küçük miktarlarda ama çok fazla işlem yapılan bu hesapların, bazı kişilerden yasa dışı olarak kiralandığını düşünüyorum.

4) Yönlendirdiği kripto sitesinde vatandaş işlem yapmaya başladığında, haberleşme kanalını değiştirip, kripto için teşvik ediyor, tatil vereceğini taahhüt ediyor.

5) Kripto paralar değer kaybederken, kazanç ödüyor.

Hüseyin Ölmez, “Kripto para dolandırıcıları hedeflediği parayı toplayınca, yaşanan pek çok örnek gibi, sistemi kapatıp gideceklerini düşünüyorum.” diyerek

“Pek çok Banka üzerinden yapılan bu işlemlerde; Bankaların küçük miktarlarda ama sayıca fazla işlemi “Şüpheli işlem” olarak değerlendirmemesi dikkat çekici, çünkü buralarda dönen tüm para vergi açısından kayıt dışıdır.” İfadelerini kullandı.

KAR VARMIŞ GİBİ GÖSTERİYORLAR

Vatandaşları kripto dolandırıcılığına karşı uyaran Ölmez, “Ponzi sistemi veya Ponzi oyunu, yüksek kâr getiren bir üretim veya para üzerinden kâr varmış gibi göstererek yatırımcıları sisteme katmayı amaçlayan ve ilk yatırım yapanlara ödemenin sisteme sonradan katılanların parasıyla yapıldığı bir dolandırıcılık yöntemidir, şeklinde açıklanır. Ülkemizde is bu sisteme Saadet zinciri demekteyiz.” diye konuştu.

3 AY SONRA ÇOK SAYIDA MAĞDUR

Hüseyin Ölmez sözlerini şöyle sürdürdü;

“Yukarıda anlattığım aşamalar, sistemin oltalama yöntemi ile sisteme, olanakları kısıtlı olan vatandaşları katarak, bu güne kadar bilinenlerin aksine, bilinmeyen kripto para siteleri üzerinden vatandaşı dolandırmaya yönelik olduğu açıkça görülmektedir. Bu sistem en fazla 3 ay sonra çok sayıda mağdur bırakarak çökecek ama parayı alanlar belli olmayacaktır.”

MEVDUAT HESAPLARINI KİRAYA VERMEYİN

“Vatandaşlarımızın bu ve benzeri sistemlerden uzak durmasını; aksi takdirde elindeki hatta borç olarak aldığı paraları dolandırıcılara kaptıracağını bilmesi gerekir” diyen Ölmez, “Vatandaşlarımızın, bankalarda adlarına açılan mevduat hesaplarını kesinlikle kiraya vermemesini; bu işlemin kendisi yasa dışı olduğu gibi, hesap üzerinde yapılacak işlemlerden mali ve cezai sorumlusunun kendisinin olacağını bilmesi gerekir." diyerek bankaları da uyardı: