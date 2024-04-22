TBMM Başkanı Kurtulmuş'dan önemli 23 Nisan Ulusal Egemenlik açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te '23 Nisan Ulusal Egemenlik' temalı yarışmaların ödül törenine katıldı. Törende, Kurtulmuş'un yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakan yardımcıları, öğrenciler ve veliler yer aldı.

15 MİLYON ÖĞRENCİ VAR

Törende konuşan Bakan Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak, "Şu anda Türkiye'de 41 bini resmi olmak üzere yaklaşık 50 bine yakın okulda, yine 11 milyonun üzerinde resmi olmak üzere 15 milyona yakın çocuğumuz, yani temel eğitim çağındaki çocuğumuz, şu an burada yaptığımıza benzer etkinlikler içerisindeler. Kendilerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından emanet edilen Cumhuriyeti, milli egemenliği, bu ülkenin geleceğini korumak için kendilerini, azimli ve kararlı bir şekilde yetiştirmek için çaba sarf ediyorlar.

Bu emanete sahip çıkacaklarını göstermek için uğraşı içerisindeler. Ve bu uğraşlarını, bu çabalarını bizlerle paylaşmak istiyorlar. O yüzden ben bu çocuklarımızı, bu çocuklarımızı yetiştiren öğretmenlerimizi, hep beraber alkışlamanızı rica ediyorum" dedi.

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'EMANETE SAHİP ÇIKACAK KUŞAKLAR YETİŞTİRMEMİZİ İSTİYORLAR'

Bakan Tekin, literatürde 'emanet'in çok kutsal bir kavram olduğunu belirterek, "Emanet edilen şey; bu kutsallığı katbekat artıran milli egemenlik, milli hakimiyet. Ulusal kurtuluş mücadelemizi yürüten ve bu mücadeleyi başarılı bir şekilde sonuçlandırarak bize bağımsızlığı emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehitlerimiz, bizden bu emanete sahip çıkacak kuşaklar yetiştirmemizi istiyorlar. Bizler de bunları yetiştirmeye çaba sarf ediyoruz.

Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2 şey yapıyoruz bu kapsamda; bir tanesi çocuklarımızın çabalarına destek olmak, onları mümkün olduğunca desteklemek. Bir taraftan da biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocuklarımızın aldığı resmi müfredatın içerisinde bu emaneti sahiplenecek referans değerlerini kendileriyle paylaşmak istiyoruz. Başta vatanseverlik olmak üzere hukuk devleti, Cumhuriyet, demokrasi gibi kavramlara sahip çıkacak, bu kavramları koruyacak bir nesil yetiştirmek için çaba sarf ediyoruz. Yaklaşık 1 milyon 200 bine yakın öğretmenimizle, 20 milyonun üzerindeki öğrencimizle biz bunları yapmaya çaba sarf ediyoruz. Bu mücadelenin içerisine ne kadar çok sayıda paydaş dahil edersek, ne kadar çok sayıda katkı verecek kişi dahil edersek kuşkusuz başarılı olma ihtimalimiz o kadar doğru veya yerinde olacaktır" diye konuştu.

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KURTULMUŞ: ATALARIMIZ TBMM'NİN ŞAHSINDA YENİ DEVLETİN KURULUŞUNU TEMİN ETMİŞLER

TBMM Başkanı Kurtulmuş ise, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın iftiharla kutlanan milli bayramlardan biri olduğunu vurgulayarak, "Meselenin 2 adından da anlaşılacağı gibi bu bayram bize 2 önemli konuya işaret ediyor ve yoğunlaşmamızı istiyor. Bunlardan birisi ulusal egemenlik meselesidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, dünyada hiçbir meclise nasip olmamış, bir büyük onura, bir büyük şerefe sahiptir. Yıkılmış, dağılmış, birçok yeri işgal edilmiş ama Milli Mücadele ile birlikte ‘Ya Allah’ diyerek ayağa kalkan bir milletin yeniden bir devlet kurmasının öncüsü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir.

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Daha ortada henüz devlet yokken, hem milli mücadeleyi veren hem de devletin kurulmasını sağlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk başkanı ve ilk Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk öncülerini saygıyla yad ediyoruz, onları hürmetle anıyoruz. Milli mücadelenin bir kararlılık gerektirdiğini, vatanseverlik gerektirdiğini o öncü nesilden öğrenmiş bulunuyoruz. Böylece ortada devlet yokken, devleti için mücadele edebilmeyi başaran ve fevkalade zor şartlarda büyük bir galibiyet elde eden atalarımız TBMM’nin şahsında yeni devletin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşunu da temin etmişler, tesis etmişlerdir" ifadelerini kullandı.

'BAYRAMIN ÇOCUKLARA EMANET EDİLMESİ FEVKALADE ÖNEMLİ'

Kurtulmuş, 23 Nisan 1920'nin sadece bir tarih olmanın ötesinde bir mücadele ruhunun da açıkça miras bırakıldığı, tarihin şerefli sayfalarından biri olduğunu işaret ederek, "Meselenin diğer tarafı ise bunun bir çocuk bayramı halinde, bir miras, bir emanet olarak sonraki nesillere devredilmesi için ortaya konulan kararlılık ve çabadır. Bir milletin en önemli hususiyetlerinden birisi, hele bizim gibi kökü güçlü olan, fevkalade büyük bir tarihi olan, tarihte devlet kurup yeni başarılar ortaya koyabilmiş olan, bir millet için sadece bugün değil, sadece geçmişteki başarılar değil aynı zamanda ve en az onlar kadar önemli olan gelecek nesillerin güçlü ve başarılı olmasıdır.

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Dolayısıyla milli egemenlik bayramının yanına bir de çocuk bayramı kavramının eklenmesi ve bu bayramın çocuklara emanet edilmesi de fevkalede önemli bir gelişmedir. Böylece her alanda çocuklarımızın daha güçlü bir Türkiye'yi kurabilmesi için, çocuklarımıza sahip çıkmamız, onlara yol göstermemiz, onlara imkan temin etmemiz ve onlara, önlerine konulacak milli hedeflerle daha güçlü yarınlara yürümelerini temin etmemiz gerektiğini biliyor ve bu bayramı da bu vesileyle sadece geçmişi anmak değil aynı zamanda geleceğe hazırlanmanın bir vasıtası olarak görüyoruz" dedi.