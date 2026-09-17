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Genç kızın şemsiyeyle imtihanı kameraya böyle yansıdı

17.09.2026 - 20:22Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AKSARAY (İHA)

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Aksaray'da dün yaşanan fırtınada iş yerinin önünde oturan genç kızların güneşlik şemsiyenin uçmaması için verdikleri mücadele ilginç görüntüler oluşturdu. Şemsiyeyi kapatmak isteyen genç kız fırtınanın da etkisiyle sağa sola savrulurken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Tacin Mahallesi'nde bulunan bir kadın kuaför dükkanının önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, güneşten korunmak amacıyla kuaförün bahçesinde bulunan şemsiye, kuvvetli rüzgar nedeniyle yerinden çıktı.

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O sırada bahçede oturan kuaför personeli Aysima Yeşilöz (19) ile Miray Özakaya, şemsiyeyi tutmaya çalıştı. Bir süre tuttuktan sonra şemsiyeyi kapatmak isteyen Aysima Yeşilöz, yerinden kalkarak şemsiyeyi yerinden çıkardı.

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Ancak fırtınanın şiddetiyle genç kız elindeki şemsiyeyle sağa sola savruldu. Şemsiyeyi tutmakta güçlük çeken Yeşilöz'ün o anları anbean güvenlik kamerasına yansırken, diğer arkadaşının da müdahalesiyle şemsiye bir süre sonra kapatılabildi.

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