Genç kızın şemsiyeyle imtihanı kameraya böyle yansıdı

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Olay, Tacin Mahallesi'nde bulunan bir kadın kuaför dükkanının önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, güneşten korunmak amacıyla kuaförün bahçesinde bulunan şemsiye, kuvvetli rüzgar nedeniyle yerinden çıktı.

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O sırada bahçede oturan kuaför personeli Aysima Yeşilöz (19) ile Miray Özakaya, şemsiyeyi tutmaya çalıştı. Bir süre tuttuktan sonra şemsiyeyi kapatmak isteyen Aysima Yeşilöz, yerinden kalkarak şemsiyeyi yerinden çıkardı.

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Ancak fırtınanın şiddetiyle genç kız elindeki şemsiyeyle sağa sola savruldu. Şemsiyeyi tutmakta güçlük çeken Yeşilöz'ün o anları anbean güvenlik kamerasına yansırken, diğer arkadaşının da müdahalesiyle şemsiye bir süre sonra kapatılabildi.