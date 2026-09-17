Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMantar toplamaya giden vatandaşlar Türkiye'nin en zehirlisi ile karşılaştılar
HaberlerGündem Haberleri Mantar toplamaya giden vatandaşlar Türkiye'nin en zehirlisi ile karşılaştılar

Mantar toplamaya giden vatandaşlar Türkiye'nin en zehirlisi ile karşılaştılar

17.09.2026 - 21:20Güncellenme Tarihi:

Kaynak: SAKARYA (İHA)

ABONE OL

Sakarya'nın Hendek ilçesinde mantar toplamaya giden vatandaşlar, Türkiye'nin en zehirli yılan türlerinden baran engereği ile karşılaştı. Tek bir ısırığıyla yüksek miktarda zehirleme kapasitesine sahip olan nadir tür, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Olay, Hendek ilçesine bağlı Çiğdem Yaylası'nda meydana geldi. Mantar toplamak amacıyla yüksek kesimlerdeki ağaçlık alanlarda yürüyüş yapan vatandaşlar çalıların arasındaki yılanı fark etti.

İLGİLİ HABER

Doğu'da alternatif tarım modeli! Patnos'ta üretici aylar süren emeğin karşılığını aldı
Doğu'da alternatif tarım modeli! Patnos'ta üretici aylar süren emeğin karşılığını aldı

İlk etapta yılanı hareketsiz görünce ölü sanan vatandaşlar, yaklaştıklarında tepki vermesi üzerine durumun farkına vararak güvenli mesafeye çekildi. Güvenli bir mesafeden inceledikten sonra yılanın baran engereği olduğunu ve zehir salgıladığını fark eden vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

İLGİLİ HABER

Genç kızın şemsiyeyle imtihanı kameraya böyle yansıdı
Genç kızın şemsiyeyle imtihanı kameraya böyle yansıdı

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

Makinelerin unutturduğu aletleri ahşapta yaşatıyor
#Gündem

Makinelerin unutturduğu aletleri ahşapta yaşatıyor

Türkiye ikincisi Niğde'de kuru domates ve lahana hasadı başladı
#Gündem

Türkiye ikincisi Niğde'de kuru domates ve lahana hasadı başladı

Mantar toplamaya giden vatandaşlar Türkiye'nin en zehirlisi ile karşılaştılar
#Gündem

Mantar toplamaya giden vatandaşlar Türkiye'nin en zehirlisi ile karşılaştılar