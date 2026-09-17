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Makinelerin unutturduğu aletleri ahşapta yaşatıyor

17.09.2026 - 22:02Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BURDUR (AA)

Burdur merkeze bağlı Aziziye köyünde yaşayan 93 yaşındaki Ahmet Zülem, evinin yanındaki ahıra kurduğu atölyede çiftçilik yaparken kullandığı tarım aletlerinin ve eski eşyaların ahşaptan minyatürlerini yapıyor.

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1Makinelerin unutturduğu aletleri ahşapta yaşatıyor

Küçüklüğünden bu yana köyde ikamet eden, 4 çocuk ve 12 torun sahibi Zülem, kara saban, sap arabası, kızak, boyunduruk, zevle (kağnı veya pulluk gibi tarım aletlerinde koşum hayvanlarını boyunduruğa bağlamaya yarayan eğri ahşap çubuk), düven, orak, tırpan, körük, tırmık gibi aletleri kullanarak tarım ve hayvancılıkla geçimini sürdürdü.

2Makinelerin unutturduğu aletleri ahşapta yaşatıyor

Emekli olduktan sonra zamanını değerlendirmek ve torunlarını sevindirmek isteyen Zülem, evinin yanındaki ahıra atölye kurdu.

3Makinelerin unutturduğu aletleri ahşapta yaşatıyor

Zülem, kullanılmayan ahşap malzemelerden çok sevdiği ve yerini makinelere bırakan tarım aletlerinin minyatürünü yaparak vaktini değerlendiriyor.

4Makinelerin unutturduğu aletleri ahşapta yaşatıyor

Ahmet Zülem, AA muhabirine, geçmişte tarım ve hayvancılıkla uğraştığını, emekli olduktan sonra da zamanını değerlendirmek için 15 yıl önce tarım aletlerinin ve eşyaların minyatürünü yapmaya karar verdiğini söyledi.

5Makinelerin unutturduğu aletleri ahşapta yaşatıyor

"Babamdan öğrendim, heves ettim"

Eski tarım aletlerinin unutulmamasını istediğini belirten Zülem, "Gençlik yıllarımda babamla birlikte kara sabanla çok çift sürdüm, sap arabası, boyunduruk, tırmık gibi aletleri kullandım.

6Makinelerin unutturduğu aletleri ahşapta yaşatıyor

Babam da bu minyatür tarım aletlerini yapardı. Ben de babamdan öğrendim, heves ettim. Yaşım ilerleyince vaktinde çalıştığım aletleri canlandırmak istedim.

7Makinelerin unutturduğu aletleri ahşapta yaşatıyor

Bugüne kadar birçok tarım aletinin minyatürünü yaptım, evimin bir köşesinde onları sergiliyorum. Bu işten zevk duyuyorum." dedi.

8Makinelerin unutturduğu aletleri ahşapta yaşatıyor

Zülem, "Benim elektrikli bir aletim yok. Keser, bıçkı, törpü, bıçak gibi aletleri kullanarak tamamen el emeğiyle bu aletleri yapıyorum.

9Makinelerin unutturduğu aletleri ahşapta yaşatıyor

İşe yaramayan odunları değerlendiriyorum. Bu işler beni dinç tutuyor." diye konuştu.

10Makinelerin unutturduğu aletleri ahşapta yaşatıyor

Tasarımlarında çivi kullanmadığını vurgulayan Zülem, her işin emek gerektirdiğini ve emeğe değer verilmesi gerektiğini kaydetti.

11Makinelerin unutturduğu aletleri ahşapta yaşatıyor

 

 

 

 

12Makinelerin unutturduğu aletleri ahşapta yaşatıyor

 

 

 

 

13Makinelerin unutturduğu aletleri ahşapta yaşatıyor

 

 

 

 

14Makinelerin unutturduğu aletleri ahşapta yaşatıyor

 

 

 

 

15Makinelerin unutturduğu aletleri ahşapta yaşatıyor

 

 

 

 

16Makinelerin unutturduğu aletleri ahşapta yaşatıyor

 

 

 

 

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