Makinelerin unutturduğu aletleri ahşapta yaşatıyor

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Küçüklüğünden bu yana köyde ikamet eden, 4 çocuk ve 12 torun sahibi Zülem, kara saban, sap arabası, kızak, boyunduruk, zevle (kağnı veya pulluk gibi tarım aletlerinde koşum hayvanlarını boyunduruğa bağlamaya yarayan eğri ahşap çubuk), düven, orak, tırpan, körük, tırmık gibi aletleri kullanarak tarım ve hayvancılıkla geçimini sürdürdü.