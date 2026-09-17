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Türkiye ikincisi Niğde'de kuru domates ve lahana hasadı başladı

17.09.2026 - 21:42Güncellenme Tarihi:

Kaynak: NİĞDE (AA)

İlçeye bağlı Kaynarca köyünde gerçekleştirilen hasada katılan Vali Nedim Akmeşe, tarlalarda incelemelerde bulunarak üreticilerden bilgi aldı.

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1Türkiye ikincisi Niğde'de kuru domates ve lahana hasadı başladı

Vali Akmeşe, gazetecilere yaptığı açıklamada, ürünlerin katma değerinin artırılması için teşvik programları uyguladıklarını söyledi.

2Türkiye ikincisi Niğde'de kuru domates ve lahana hasadı başladı

Kurutulmuş ürünlerin yurt içinin yanı sıra yurt dışına da ihraç edildiğini belirten Akmeşe, üreticilerin her zaman yanında olduklarını ifade etti.

3Türkiye ikincisi Niğde'de kuru domates ve lahana hasadı başladı

Üretimde emeği geçenlere teşekkür eden Akmeşe, şunları kaydetti:
"Üreticilerimiz işletmelerini bu anlamda dizayn etmişler ve kurutulmuş ürünlerimizi hem ülkemizde hem de daha çok dış piyasaya ihraç ediyorlar.

4Türkiye ikincisi Niğde'de kuru domates ve lahana hasadı başladı

Niğde'nin lahana üretiminde Türkiye'nin önde gelen illerinden biri. Kentte yaklaşık 300 bin ton rekolte bekleniyor.

5Türkiye ikincisi Niğde'de kuru domates ve lahana hasadı başladı

Lahana üretimi açısından Niğde'miz çok önde bir ilimiz. Türkiye'de lahana üretiminde ikinci sıradayız.

6Türkiye ikincisi Niğde'de kuru domates ve lahana hasadı başladı

Salçalık domates üretiminde de Türkiye'de altıncı sıradayız. Aslında kent tarımsal üretimde çok özel bir yerde.

7Türkiye ikincisi Niğde'de kuru domates ve lahana hasadı başladı

Biz bu üretimi katma değerli, kaliteli, ihracata dönük, iyi tarım uygulamalarıyla birlikte yapmayı ve sürdürmeyi amaçlıyoruz."

8Türkiye ikincisi Niğde'de kuru domates ve lahana hasadı başladı

Lahana hasadının aralık ayının ortasına kadar devam edeceğini anlatan Akmeşe, ata tohumundan üretilen lahananın Niğde dışında yetişmediğini sözlerine ekledi.

9Türkiye ikincisi Niğde'de kuru domates ve lahana hasadı başladı

Programa, Bor Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, İl Tarım ve Orman Müdürü Furkan Mete ve üreticiler katıldı.

10Türkiye ikincisi Niğde'de kuru domates ve lahana hasadı başladı

 

 

11Türkiye ikincisi Niğde'de kuru domates ve lahana hasadı başladı

 

 

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