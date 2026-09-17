Doğu'da alternatif tarım modeli! Patnos'ta üretici aylar süren emeğin karşılığını aldı

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Çilek üretimine başlarken bölgede farklı tarım ürünlerinin de yetiştirilebileceğini göstermek istediklerini belirten Sayın, "Patnos'ta 5 dönümlük alanda çilek üretimi yapıyoruz. Bu işe başlarken amacımız, bölgede alternatif tarımın da mümkün olduğunu göstermekti.