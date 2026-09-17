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Anız yangını seyir halindeki saman yüklü tıra sıçradı

17.09.2026 - 21:07Güncellenme Tarihi:

Kaynak: OSMANİYE (İHA)

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Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde çıkan anız yangını, seyir halindeki saman balyası yüklü tırın dorsesine sıçradı. Yangını fark eden sürücü, tırın kupasını dorseden ayırarak yanmaktan kurtardı.

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Yangın, Kadirli yolu Vayvaylı ile Yalnızdut köyleri arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında çıkan anız yangınından sıçrayan alevler saman balyası yüklü tırın dorsesine ulaştı.

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Alevleri fark eden sürücü, aracı durdurarak kupayı dorseden ayırdı ve güvenli bölgeye çekti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve ilgili ekipler sevk edildi. Saman balyalarını saran alevler, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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