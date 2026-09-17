Anız yangını seyir halindeki saman yüklü tıra sıçradı
17.09.2026 - 21:07Güncellenme Tarihi:
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde çıkan anız yangını, seyir halindeki saman balyası yüklü tırın dorsesine sıçradı. Yangını fark eden sürücü, tırın kupasını dorseden ayırarak yanmaktan kurtardı.
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Yangın, Kadirli yolu Vayvaylı ile Yalnızdut köyleri arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında çıkan anız yangınından sıçrayan alevler saman balyası yüklü tırın dorsesine ulaştı.
Alevleri fark eden sürücü, aracı durdurarak kupayı dorseden ayırdı ve güvenli bölgeye çekti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve ilgili ekipler sevk edildi. Saman balyalarını saran alevler, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.