Genç adama mermi yutturup, gecelik giydirdi! Rezalet olayda son perde yaşandı
Bursa'da Erhan M.'yi (28) dövüp, ağzına tabancanın namlusunu sokan, mermi yutturup, gecelik giydirerek cep telefonu kamerasıyla işkenceyi kaydeden sanıkların cezası belli oldu. Mahkeme heyetinin suçlarını sabit gördüğü sanıklar, sanık sayısının çok olması ve duruşma süresinin uzamaması için tutanaklara geçirilmek üzere, son savunmalarını mübaşirin kamerasına yaptı.
• 22 Nisan 2024 - 13:18 • Son Güncelleme:
• 22 Nisan 2024 - 13:18 • Son Güncelleme: