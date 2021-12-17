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Stokçular için son dakika gelişmesi! Savcılık harekete geçti...

Son dakika haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bayilerden aldıkları araçları stoklayanlarla ilgili resen soruşturma başlattı

17.12.2021 - 12:05 | | Özkan ARSLAN/ ANKARA, (DHA)
Stokçular için son dakika gelişmesi! Savcılık harekete geçti...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bayilerden sıfır araçları toplayıp, stoklayarak, fiyat artışına neden oldukları iddia edilen şüpheliler hakkında resen soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı oto galeri sahiplerinin, anlaştıkları bayilerdeki sıfır araçları toplayarak, stok yaptıkları, bu sayede fahiş fiyat artışlarına neden oldukları iddiaları üzerine soruşturma başlattı. TCKnın 237nci maddesi kapsamında başlatılan soruşturma kapsamında, bayilerden ÖTV indirimi yapılan döneme ait gerçekleşen araç satışlarının proforma belgelerinin talep edileceği, satılan araçların alıcılarının kimlik bilgileri, bu şahıslara ait noterler birliğinden vekaletnamelerin sorulacağı öğrenildi. Ayrıca savcılık, Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'nden bahse konu araçların kimler tarafından alındığı bilgilerini, bayiler tarafından şirketlere yapılan satışlarda düzenlenen faturaları isteyerek, ilgili şirket verilerinde bu alımdan dolayı ne kadar KDV indiriminin sağlandığını soruşturacak. ÖTV indirimi döneminde satılan araçların daha sonra bayi tarafından alınarak 2nci el pozisyonuna sokularak, satışının yapılması ile devletin uğradığı ÖTV zararının tespiti için çalışmalar yürütülecek. Savcılık, devletin uğradığı zararlar ile ilgili kurumlardan gerekli bilgileri isteyecek. Tüm bu çalışmaların sonunda stokçuluk yaptıkları tespit edilen bayi ve galericilere dava açılacak. 

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