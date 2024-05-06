Bakan Bak'tan milli okçu Elif Berra Gökkır'a tebrik mesajı!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Almanya'da düzenlenen Okçuluk Avrupa Kıtası Olimpiyat Elemeleri'nde elde ettiği başarı neticesinde Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan milli okçu Elif Berra Gökkır için tebrik mesajı yayımladı.

" 17 YAŞINDAKİ GENÇ SPORCUMUZA BAŞARILAR DİLİYORUM"

Bakan Bak, tebrik mesajında "Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen Okçuluk Avrupa Kıtası Olimpiyat Elemeleri'nde bronz madalya kazanarak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan milli okçumuz Elif Berra Gökkır'ı canı gönülden tebrik ediyorum. 17 yaşındaki genç sporcumuza, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.