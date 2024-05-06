YÖK Başkanı Özvar, Avrupa'ya alınmayan Filistin kökenli rektörle görüştü!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, bir konferansa katılmak için 4 Mayıs'ta gittiği Fransa'ya, Almanya'nın kendisine uyguladığı Avrupa'ya giriş yasağı nedeniyle alınmayan Glasgow Üniversitesi Rektörü Filistin asıllı Dr. Ghassan Abu Sitta'yı telefonla aradı.

"NASIL SAHİP ÇIKTINIZI TAKİP EDİYORUZ"

Özvar, Abu Sitta'ya, Türkiye'nin tarih boyunca mağdur ve mazlumlara destek verdiğini belirterek, Filistin halkının haklı mücadelesinin de her zaman yanında olduklarını vurguladı. Özvar, dünya kamuoyuna daha önce yaptığı çağrıyı hatırlatarak, baskıyla karşılaşan akademik çevrelere ve üniversite öğrencilerine Türkiye yükseköğretim kurumlarının kapılarının her zaman açık olduğunu kaydetti.

Ghassan Abu Sitta da Özvar'a teşekkürlerini sunarak, "Filistinli öğrencilere nasıl sahip çıktığınızı takip ediyoruz. Desteğiniz bizi çok mutlu etti. Türkiye'nin ve Türk üniversitelerinin Filistin dayanışmasına verdiği destekten dolayı minnettarız" dedi.

"FİLİSTİN HALKINA KARŞI İŞLEDİĞİ SUÇLARDAN AKLAYAMAZ"

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Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dr. Ghassan Abu Sitta'nın Schengen ülkelerine girişinin yasaklanması, ifade özgürlüğünden yana olduğunu iddia eden, ancak aslında buna karşı çıkanların ikiyüzlülüğünün bir başka örneğidir. Bu tür giriş yasakları İsrail'i Gazze'de Filistin halkına karşı işlediği suçlardan aklayamaz" ifadelerini kullandı.