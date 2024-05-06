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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 16 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen, aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 16 PKK'lı teröristi hava harekâtı ile etkisiz hale getirdi.

06.05.2024 - 17:01 |
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 16 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den gelen açıklama şöyle:

Terör yuvalarını yerle bir etme irade ve kararlılığımız, artan bir etki ve yoğun bir baskıyla devam ediyor!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen, aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 16 PKK'lı teröristi hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi.

Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız!

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