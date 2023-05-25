Sosyal medya üzerinden iğrenç tuzak! 'Uzlaşma' bahanesi ile akılalmaz oyun

YASİN ARSLAN | gazetevatan.com

Dolandırıcılar özellikle internet üzerinden vatandaşlara tuzak kurmaya devam ediyor. Yaşanan son olayda sosyal medyada kadınlara ait sahte hesaplar açan bir grup dolandırıcı, tanıştıkları kişileri taciz suçlaması ile tuzağa çekti. Sahte iş ilanına başvuran genç kızların adına sahte sosyal medya hesapları açan şahıslar, bu hesaplar üzerinden yüzlerce kişiye mesaj attı. Bu mesajlara karşılık verenler ise şebekenin tuzağına düştü. Gelen cinsel taciz, tehdit ve hakaret mesajlarını dosya haline getiren şahıs da bunları birçok avukata sattı. 'Taciz' suçlamasıyla karşı karşıya kalan kişilerden uzlaştırma yoluyla para temin ettiler. Yaşanan skandala ilişkin gazetevatan.com’a değerlendirmelerde bulunan Avukat Selen Karataş, “Cinsel taciz suçunun basit ve nitelikli halinde uzlaşma hükümleri uygulanmaz” diyerek önemli tavsiyeler verdi.

“CİNSEL TACİZ SUÇUNUN NİTELİKLİ HALİDİR”

Cinsel taciz suçunun Türk Ceza Kanunu’nda 105. madde düzenlendiğini ve ‘bir kimseyi cinsel amaçla taciz etmek olarak tanımlanmıştır’ olarak tanımlandığını dile getiren Avukat Selen Karataş, “Cinsel taciz suçunun oluşabilmesi için cinsel amacın olması yani failin cinsel güdülerle hareket etmiş olması gerekiyor. Vücut dokunulmazlığını ihlal etmeden yani temas içermeden cinsel saikle yapılan yazılı, sözlü ya da bedensel fiiller de buna dahildir. Aynı maddenin (TCK105/2) ikinci fıkrasında cinsel taciz suçunun nitelikli halleri düzenlemiştir. Cinsel taciz suçunun posta ya da haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanılmak suretiyle işlenmesi halinde ise ceza yarı oranında arttırılır. Örnek olarak cinsel taciz suçunun internet yoluyla işlenmesi ya da sosyal medya uygulaması üzerinden işlenmesi cinsel taciz suçunun nitelikli halidir” dedi.

“BÖYLE BİR SUÇTA UZLAŞMA HÜKÜMLERİ GEÇERLİ DEĞİLDİR”

Cinsel taciz suçunun basit ve nitelikli halinde uzlaşma hükümlerinin uygulanmayacağını dile getiren Selen Karataş, “Cinsel taciz suçunun basit hali ve nitelikli halinde Ceza Muhakemeleri Kanunu 253/3 uyarınca uzlaşma hükümleri uygulanmaz. Cinsel taciz suçunun basit hali şikâyete bağlı bir suçtur ancak mezkur suçun nitelikli hali ise şikayete bağlı değildir. Cinsel taciz suçunun internet yoluyla sosyal medya üzerinden ya da haberleşme araçlarıyla (sms, telefon, sosyal medya vs.) işlenmesi halinde ‘şu kadar para verirseniz şikayetten vazgeçeriz; uzlaşırız’ gibi söylemler ceza sorumluluğunu, yaptırımını ortadan kaldırmaz” ifadelerini kullandı.

“PARA KARŞILIĞI UZLAŞMA SUÇ SAYILIYOR”

Para ile uzlaşma teklif etmenin ve istediği parayı alamaması durumunda şikayet edeceğine ilişkin tehdit ifadelerinin kullanılmasının da suç olacağın belirten Avukat Selen Karataş, “Hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı olarak bir şeyi yapmaya veya yapmamaya zorlayan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır” şeklinde konuştu.

“MAĞDUR OLUŞMADIĞI İÇİN CİNSEL TACİZ SAYILMAZ”

Son yaşanan olayda kişilerin kişinin hesabından başka birinin konuştuğunun görüldüğünü belirten Avukat Selen Karataş, “Bu durumda cinsel taciz suçunun maddi unsurunun (mağdur) oluşmadığından bahisle cinsel taciz suçunun oluşmadığını söyleyebiliriz. Bununla beraber; hileli olarak konuşarak veya başkaca yöntemlerle karşı tarafı tahrik ederek ve kışkırtarak vs. yöntemlerle ‘cinsel taciz’ suçu yaratılmaya çalıştığını görüyoruz. Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp kendisine veya başkasına yarar sağlamaya çalıştıklarını ve bunları bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılarak yaptıklarını görüyoruz. Bu durumda da TCk158 uyarınca nitelikli dolandırıcılık suçundan söz etmek mümkün olur” dedi.