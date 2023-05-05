Tatil planlayanlara sahte site ve sosyal medya uyarısı! Paylaşım yaparken iki kez düşünün

YASİN ARSLAN | gazetevatan.com

Tatil planlayan vatandaşlar, dolandırıcıların hedefi haline geldi. Fırsatçılar, otellerin logolarını ve isimleri birebir kopyalanarak sahte internet sayfaları ile onlarca kişiyi tuzağa düşürdü. Uzmanlar, arama motorunda ilk sıradakine tıklama refleksinin yanlış olduğunu ve mobil uygulama üzerinden alışveriş yapmanın daha doğru bir yöntem olacağını belirtti.

Yaz sezonunun gelmesi ile birlikte dolandırıcıların harekete geçtiğini belirten ve bu nedenle vatandaşları rezervasyon yaparken çok dikkatli olmaları konusunda uyaran Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili ve Tüketici Başvuru Merkezi Genel Başkanı Avukat İbrahim Güllü, “Tatilciler sosyal medya paylaşımları ve sahte tatil siteleri konusunda dikkatli olmalı. Vatandaşlarımızın özellikle sosyal ağlarda ‘tatile çıkıyoruz’ şeklinde paylaşımlardan kaçınsınlar. Hırsızlar sosyal ağları takip ederek sizin tatilde olduğunuzu öğrenip geldiğinizde evinizin talan edildiğini, kıymetli eşyalarınızın yerinde olmadığını görme ihtimaliniz çok yüksek” dedi.

"SİTENİN GÜVENİLİR OLUP OLMADIĞINI DENETLEYİN"

Tatil ve bayram dönemlerinde dolandırıcılara yönelik şikayetler aldıklarını dile getiren Güllü, “Tatile çıkacak olan vatandaşlarımızın mutlaka güvenilir sitelerinde tatil rezervasyonlarını ve otellerini ayırtmalarını öneriyoruz. Sitenin güvenilir olup olmadığını anlamak için de TÜRSAB’ın bir doğrulama kodu olan sistemi var. Oradan linki girdiğiniz zaman bu sitenin güvenilir bir firmaya mı ait yoksa çakma bir site mi olduğunu anlaşılabilir” ifadelerini kullandı.

“Tüketicilerimiz tatil rezervasyonu yaparken arama motorlarına girdiklerinde ilk önüne çıkan reklam şeklinde olan siteler genelde çakmadır” diyen Avukat Güllü, şunları söyledi: “Bu siteler sahte ve dolandırıcılık amaçla kullanılmaktadır. Bunlara itibar etmemelerini, gerçek sitelerine mutlaka ulaşmalarını bunun telefonla teyidini almalarını öneriyoruz. Sosyal medya üzerinden yönlendirilen sitelerin güvenilir olup olmadığını mutlaka araştırsınlar. Her siteye güvenmemek gerekir. Güvenlik sertifikasyonu olan sitelerden mutlaka alışverişlerini yapmaları gerekir.”

ÖDEME ŞEKLİ İLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN UYARI!

Avukat Güllü; vatandaşların, ucuz tatil imkanı yalanı ile tuzağa çekildiğini belirterek, “Piyasanın şartları belli. Asgari ve ortalama değeri bellidir. Bir ürün normalin çok altında bir indirim ile tavsiye ediliyorsa bilin ki burada mutlaka bir sıkıntı vardır. Dolayısıyla ucuzu tercih etmekten ziyade güvenilir olanı tercih etmek daha garantidir. Karşınızda güvenli bir firma varsa kurumsal olarak İBAN numarası ya da banka hesabı ile ödeme yapsınlar. Elden ödeme yapmamalarını tavsiye ediyoruz ödemeler belgelendirilsin. Hak mağduriyeti olursa belge olmadan hakkımızı alma ihtimalimizi çok zayıftır” dedi.

Tatile planı yapan vatandaşları sosyal medya paylaşımları konusunda uyaran Güllü, “Tatile çıkacak olan vatandaşlarımızın özellikle sosyal ağlarda ‘tatile çıkıyoruz şeklinde paylaşımlardan kaçınsınlar. Hırsızlar sosyal ağları takip ederek sizin tatilde olduğunu öğrenip geldiğinizde evinizin talan edildiğini, kıymetli eşyalarınızın yerinde olmadığını görme ihtimaliniz çok yüksek. Tatil sürecinde bu tür paylaşımlardan uzak duralım” şeklinde konuştu.

MAĞDURİYET YAŞAYANLAR NE YAPMALI?

Mağduriyet yaşayan vatandaşlara önemli tavsiyelerde bulunan Güllü, “İnternet üzerinden yapılan alışverişler, kapıdan satışlar, tüketici kredileri, devre mülk ve devre tatil sözleşmelerinde 14 gün, taksitli satış sözleşmelerinde 7 gün içinde tüketiciler hiçbir gerekçe göstermeden ve ceza ödemeden cayma hakları bulunmaktadır. Mağduriyet yaşayan tüketicilerimiz, bu tür durumlarda ayıplı bir hizmet söz konusudur. Tüketici burada seçimlik haklarını kullanabilir. İsterse malın yenisi ile değiştirilmesi ve ücretin geri iadesini de talep edebilir. Doğrudan hakem heyetine başvurabilir” dedi.