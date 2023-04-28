Kredi kartı kullananlara sosyal medya üzerinden tuzak! Marka ürün alışverişi yaparken dolandırılmayın

YASİN ARSLAN | gazetevatan.com

Sosyal medya üzerinden tanınmış markaların adları kullanılarak yeni bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıkmaya başladı. Ünlü markaların gözde ürünlerini çok uygun fiyatlara verildiğine ilişkin paylaşımlarla pek çok kişi tuzağa düşürülüyor. Ucuz satış yaptığı iddia edilen ürün markası ve alışveriş sitesinin tanıtımı incelendiğinde, asıl sahtekarlık ortaya çıkıyor. Çünkü yönlendirme farklı sitelere yapılıyor. Genellikle “Sadece Türkiye’deki müşterilere aittir” ibaresi yer alan tanıtımlarda, sahte ürün yorumları ile sahte takipçilere rastlanıyor.

Konuyla ilgili uyarılarda bulunan TÜKONFED Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez, bu sitelere verilen siparişlerin yurt dışında bir siteye yönlendirildiğine dikkat çekerek, “Bu yolla tüm kişisel verileri de alarak 3D güvenli sistemle, genellikle euro üzerinden ilk tahsilat yapılıyor. Sistem, sanal kartları kabul etmiyor. Bu dikkat çekici ve tanıtımın amacını gösteren bir yöntemdir” dedi.

“KREDİ KARTINDAN DÖVİZ ÇEKİLİYOR”

Alışveriş yapmak isteyen kişilere 3 dakikalık süre vererek, düşünmelerinin engellendiğine dikkati çeken Ölmez, “Oltaya gelen tüketicin kredi kartı hesabından ürünün euro karşılığı karşı tarafa ödeniyor. Kişiler için çok küçük miktar olarak görülen bu tutar, çok sayıda kişiden tahsil ediliyor. Bu da ülkemiz içinde döviz kaybı oluyor. Türkiye’de bahsi geçen ürünün henüz alana ise rastlamadım” ifadelerini kullandı.

“ASIL RİSK BUNDAN SONRA BAŞLIYOR”

Ölmez, asıl riskin bundan sonra başladığını ve talep sahibinin tüm kişisel verileri ile kredi kartı bilgilerinin ele geçirildiğini söyleyerek, “Ülkemizde ve dünyada sanal dolandırıcılık tescilsiz inovasyonu en yaygın alandır. Bilgiler elinde olan site; hackerler vasıtasıyla kredi kartından yeni harcamalar yapacağı gibi, talep sahibinin internet bankacılığı verilerine de ulaşıp, varsa mevcutları başka hesaba transfer edebilir, online kredi kullanarak kart sahibini borçlandırılabilir” dedi.

“HAK ARAMAK NEREDEYSE İMKANSIZ”

Sosyal medya üzerinden kurulan bu tuzağa düşen kişilerin hak kaybına ilişkin bilgiler veren Ölmez, “Böyle bir işlem gerçekleştiğinde, kişisel bilgilerini ve kredi kartı bilgilerini bilerek verdiğinden talep sahibi, Tüketiciyi Koruma Kanunu ve Yargıtay kararlarında, ‘ağır kusur’ denilen eylemi gerçekleştirmiş olacak ve hukuki girişimleri sonuçsuz kalıyor. Bu işlemler genellikle yurtdışında yapıldığında; dolandırıcılığa karşı hak araması oldukça zor oluyor” şeklinde konuştu.

TÜKETİCİLER NELER YAPMALI?

“Güvenirliliği kanıtlanmış siteler dışında; fiyat cazibesine kapılarak kesinlikle alışveriş yapılmamalıdır” diyen Ölmez, tüketicinin yapması gerekenleri şu şekilde sıraladı:

“Kredi kartlarını, kullanmadığı esnada ‘online’ işlemlere kapatmalıdır.

Online bankacılık yaptığı bankalardan, harcamaları için mesaj talebinde bulunmalıdır.

Online bankacılık kullanıyorsa, istisnasız her gün hesaplarını kontrol etmeli, şüpheli işlem varsa derhal bankanın, müşteri hizmetlerine bilgi vermelidir. Bilgi verirken, kiminle saat kaçta konuştuğunu not almalı daha sonra yazılı itirazda bulunmalıdır. Unutulmamalıdır ki; ilk 24 saat içinde tüketicinin sorumluluğu 150 lira ile sınırlıdır.

Eğer yukarıda anlattığımız işlemi yapıp, oltaya takıldı ise derhal bankasına müracaat ederek, kredi kartını iptal ettirmeli hatta internet bankacılığını da geçici süre kapatmalıdır.”