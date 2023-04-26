'Kargo ücretine icra takibi' yalanı ile tuzak! Bu mesaja sakın itibar etmeyin

YASİN ARSLAN | gazetevatan.com

Hukuk bürosundan aradığını iddia eden sahte avukatlar, uzun süre teslim alınmamış kargolar nedeniyle icra takibi başlatıldığını söyleyerek, 100-200 TL arasında bir ödeme yapılırsa yasal sürecin durdurulacağını belirtiyor. Israrlı telefonlar ve SMS mesajlarıyla tuzağa çekilen pek çok vatandaş, unuttukları bir kargo olabileceğini düşünerek dolandırıcıların ağına düşüyor. İnternet alışverişlerinin yaygınlaşması ile yeni türeyen bu yöntem, sonrası onlarca mağdur ortaya çıkarken, uzmanlardan da önemli uyarılar geldi.

“HİÇBİR HUKUKİ DAYANAĞI YOK”

İnternet üzerinden yapılan satışların 6502 Sayılı Kanun’un 48. maddesi ile Mesafeli Satışlar Yönetmeliğinde düzenlendiğine dikkati çeken Avukat Selen Karataş, “Mesafeli satış sözleşmelerinde tüketiciler 14 gün içerisinde sebep göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir ve satıcı herhangi bir bedel talep edemez. Tüketici tarafından gerçekte sipariş edilsin ya da edilmesin teslim edilmemiş ürünün kargo ücreti tüketiciden talep edilemez. ‘Teslim almadığınız kargo ücreti’ adı altında talep edilen tutarların hiçbir hukuki dayanağı bulunmamaktadır” uyarısında bulundu.

İTİBAR ETMEYİN!

Kargo dolandırıcılığına karşı tavsiyelerde bulunan Avukat Karataş, “Kargo dolandırıcılığını çok sık konuştuğumuz şu günlerde; herhangi bir surette ‘Ürün sipariş etmiştiniz; ürünü unutmuşunuz, kargo ücretini ödemediğiniz takdirde icra takibi başlatılacaktır’ tarzı gelen mesajlara ya da aramalara itibar edilmemesi gerekir” dedi.

SAHTE AVUKATLARA DİKKAT!

Daha önce kendilerini avukat olarak tanıtıp ya da hukuk bürosunda çalıştıklarını beyan ederek vatandaşları hedef alan dolandırıcılara ilişkin de uyarılarda bulunan Avukat Selen Karataş, “Arayan kişinin kendisini avukat olarak tanıtan kişilere, hemen isim ve soy isim sorulmalıdır” ifadelerini kullandı.

“Böyle bir durumla karşılan vatandaşlar ayrıca, Türkiye Barolar Birliği’nin ‘Baro Levhası’ kısmından kimlik sorgulatabilir” diyen Karataş, şunları söyledi: “Bazen de gerçek avukat ad ve soyadlarını kullanarak tüketiciyi arayanlar olduğuna şahit oluyoruz. ‘İcra takibi başlattık’ diyerek IBAN verip, sahte bir icra dosya numarası bildiren dahi var. Böyle bir durumda tüketiciler; e-Devlet ya da UYAP üzerinden dosyalarını sorgulayıp, böyle bir icra dosyasının olup olmadığını öğrenebilirler.”